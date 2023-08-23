https://ria.ru/20230823/otnosheniya-1891651568.html

Генконсул оценил отношения России и Норвегии на Шпицбергене

Генконсул оценил отношения России и Норвегии на Шпицбергене - РИА Новости, 23.08.2023

Генконсул оценил отношения России и Норвегии на Шпицбергене

Отношения между Россией и Норвегией на архипелаге Шпицберген остаются прагматичными даже на фоне усложнения геополитической ситуации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:09

2023-08-23T08:09

2023-08-23T08:09

шпицберген

россия

норвегия

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БАРЕНЦБУРГ (Шпицберген), 23 авг - РИА Новости. Отношения между Россией и Норвегией на архипелаге Шпицберген остаются прагматичными даже на фоне усложнения геополитической ситуации, заявил РИА Новости генконсул России Андрей Чемерило. "Отношения между Россией и Норвегией складывались достаточно длительный период, и здесь на архипелаге они как были прагматичными, так и остались таковыми. До сих пор мы имеем в принципе неплохое взаимодействие с губернатором Шпицбергена по всем вопросам, которые возникают в нашей работе здесь", - сообщил он. Он отметил, что Шпицберген является многонациональным сообществом, "здесь присутствует достаточно пестрая палитра граждан различных национальностей". Так, в российских поселках Пирамида и Баренцбург проживают граждане России, Украины, Таджикистана, Белоруссии и Молдавии, а на норвежской стороне - граждане со всего мира. "У нас налажен регулярный диалог, встречи проходят несколько раз в год в формате - представители треста "Арктикуголь", генеральное консульство и контора губернатора по заранее согласованной повестке. Мы обсуждаем вопросы взаимодействия на архипелаге - хозяйственного, научного и туристического", - добавил генеральный консул. В тех же вопросах, которые выходят за рамки компетенции губернатора и генконсульства подключается российское посольство и МИДы обеих стран. Ответная реакция России в августе этого года на недружественные действия Норвегии не отразилась на жизни на архипелаге, отметил Чемерило. "Внесение Норвегии в список недружественных стран было, на самом деле, намного раньше. В августе было только лишь уточнение, и касалось оно найма иностранного персонала в диппредставительства и генеральные консульства на работу", - отметил генконсул. Что же касается защиты прав российских граждан на Шпицбергене, по его словам, генконсульство работает над этим на постоянной основе. "Введение санкций привело к определенным ограничениям. Все эти проблемы мы ставим перед губернатором, потому что они, в общем-то, зачастую затрагивают вопросы жизнедеятельности поселка, шахты, и все вопросы решаются, на мой взгляд, в конструктивном ключе", - подчеркнул он. Так, совместными усилиями властей двух стран удалось наладить выдачу разрешений на обеспечение треста необходимым оборудованием и материалами для функционирования шахты. "Иногда вопросы даже срочного характера в части норвежской стороны могут решаться оперативно, если это не выходит за рамки санкций и соответствующих изменений, которые были внесены в норвежское законодательство", - подытожил он. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь", основанный в 1931 году.

https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html

https://ria.ru/20230615/shpitsbergen-1877991176.html

https://ria.ru/20220707/shpitsbergen-1800836336.html

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шпицберген, россия, норвегия