https://ria.ru/20230823/otmena-1891866032.html
В оргкомитете "Победа" рассказали, чем чревата отмена Дня Победы в Молдавии
В оргкомитете "Победа" рассказали, чем чревата отмена Дня Победы в Молдавии - РИА Новости, 23.08.2023
В оргкомитете "Победа" рассказали, чем чревата отмена Дня Победы в Молдавии
Отмена Дня Победы в Молдавии приведет к страшным последствиям – сносу памятников Великой Отечественной войны и разрушению воинских захоронений, считает глава... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T23:48
2023-08-23T23:48
2023-08-23T23:48
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Отмена Дня Победы в Молдавии приведет к страшным последствиям – сносу памятников Великой Отечественной войны и разрушению воинских захоронений, считает глава Русского историко-патриотического клуба и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания в мае и июне проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами. Законопроект не раз выставлялся на повестку, но депутаты так и не успели его рассмотреть до конца весенне-летней сессии. "Речь на самом деле не идет о переименовании Дня Победы. Это словоблудие, в которое нас пытаются ввести. Законопроект – именно об отмене Дня Победы как праздника и его замены. И если наши власти пойдут на его отмену, после этого рубежа последуют очень страшные события, такие как демонтаж и снос памятников, разрушение воинских захоронений. То, что мы сегодня наблюдаем в том числе и в некоторых так называемых цивилизованных европейских странах", - сказал Петрович в эфире телеканала GRT. Он отметил, что подобные попытки наблюдаются и в Молдавии, и за все годы независимости республики факты Великой Отечественной войны подвергаются пересмотру. "Они подвергают сомнению, что это было, был это день освобождения или день реоккупации. У кого-то поворачивается язык называть людей, которые отдали свои жизни за освобождение Молдавии, оккупантами", - отметил активист. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в конституционном суде, который 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но назначать наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления "военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества". Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000, юридическим - 1000-1670. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230818/pamyatnik-1890906737.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия
В оргкомитете "Победа" рассказали, чем чревата отмена Дня Победы в Молдавии
Оргкомитет "Победа": отмена Дня Победы в Молдавии приведет к сносу памятников
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Отмена Дня Победы в Молдавии приведет к страшным последствиям – сносу памятников Великой Отечественной войны и разрушению воинских захоронений, считает глава Русского историко-патриотического клуба и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания в мае и июне проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами. Законопроект не раз выставлялся на повестку, но депутаты так и не успели его рассмотреть до конца весенне-летней сессии.
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«
"Речь на самом деле не идет о переименовании Дня Победы. Это словоблудие, в которое нас пытаются ввести. Законопроект – именно об отмене Дня Победы как праздника и его замены. И если наши власти пойдут на его отмену, после этого рубежа последуют очень страшные события, такие как демонтаж и снос памятников, разрушение воинских захоронений. То, что мы сегодня наблюдаем в том числе и в некоторых так называемых цивилизованных европейских странах", - сказал Петрович в эфире телеканала GRT.
Он отметил, что подобные попытки наблюдаются и в Молдавии, и за все годы независимости республики факты Великой Отечественной войны подвергаются пересмотру.
«
"Они подвергают сомнению, что это было, был это день освобождения или день реоккупации. У кого-то поворачивается язык называть людей, которые отдали свои жизни за освобождение Молдавии, оккупантами", - отметил активист.
Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в конституционном суде, который 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но назначать наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления "военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества". Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000, юридическим - 1000-1670.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния
и Венгрия
, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии
, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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