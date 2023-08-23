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В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2023
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17:26 23.08.2023 (обновлено: 17:27 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ospa-1891805916.html
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2023
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:26
2023-08-23T17:27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
воз
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает глобальную стратегическую основу для достижения цели ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов."В 2023 году случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлено. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию РФ", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, воз
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество, ВОЗ
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор не выявил случаев заражения оспой обезьян в 2023 году

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" | Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает глобальную стратегическую основу для достижения цели ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов.
"В 2023 году случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлено. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию РФ", - говорится в сообщении.
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