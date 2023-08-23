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В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2023

В России не выявили случаев заражения оспой обезьян

Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:26

2023-08-23T17:26

2023-08-23T17:27

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

воз

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает глобальную стратегическую основу для достижения цели ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов."В 2023 году случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлено. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию РФ", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, воз