https://ria.ru/20230823/ospa-1891805916.html
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2023
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:26
2023-08-23T17:26
2023-08-23T17:27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1a1b76d9e19e109045937fe265694a59.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России в 2023 году выявлено не было, принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных инфекций в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает глобальную стратегическую основу для достижения цели ликвидации передачи оспы обезьян (mpopx) от человека к человеку на период 2023-2027 годов."В 2023 году случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлено. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию РФ", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_cadc1d3cd9eac5e7022f63e3f81ae939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, воз
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество, ВОЗ
В России не выявили случаев заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор не выявил случаев заражения оспой обезьян в 2023 году