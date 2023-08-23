https://ria.ru/20230823/oslablenie-1891864790.html

Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози

Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози - РИА Новости, 23.08.2023

Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози

Призывая продолжать конфликт на Украине, Европа "танцует на краю вулкана", необходимо начать переговоры, чтобы найти выход из этого конфликта, заявил бывший... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T23:27

2023-08-23T23:27

2023-08-23T23:27

украина

николя саркози

нато

россия

европа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/45/1563484541_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_eb83aa3f8de35531a138ce1d40530dd6.jpg

ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Призывая продолжать конфликт на Украине, Европа "танцует на краю вулкана", необходимо начать переговоры, чтобы найти выход из этого конфликта, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала TF1 в среду. "Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Решение – в переговорах. Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию, чтобы хотя бы понять, можем ли мы выйти из этого конфликта иным путем, как не уничтожив Украину или Россию, чего, кстати говоря, не произойдет", - сказал он. Саркози отметил, что лучший способ помочь Украине - перестать жертвовать ее солдатами и начать использовать дипломатические пути. "Вопрос не в проигрыше Украины. Мы имеем конфликт с крупнейшей мировой ядерной державой в сердце Европы. Мы говорим о 500 тысячах погибших. Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, – они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими… Европа и мир танцуют на краю вулкана. В любой момент можно соскользнуть. По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть", - сказал бывший президент. Саркози также подчеркнул, что Россия останется соседом Европы, с которым нужно выстраивать долгосрочные отношения. "Вопрос отношений Европы и России насчитывает столетия, он будет занимать многих наших преемников… Я говорю: прекратите покупать самолеты, боеприпасы и танки. Необходимо найти решение, которое отвечает интересам Украины, но которое также даст понять людям, что Россия никуда не денется, и дело не в Путине", - отметил он. Бывший президент также посетовал на то, что во Франции сегодня отсутствует диалог по ряду важных вопросов. "Во Франции сегодня нельзя ни о чем говорить. Вы произносите слово "иммиграция" - вы расист. Вы говорите: есть проблемы на окраинах – вы крайне-правый. Вы говорите: внимание, это серьезно, мы находимся в войне с ядерной державой – и вас обвиняют в поддержке Путина", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230822/posrednichestvo-1891538932.html

https://ria.ru/20230823/medvedchuk-1891857611.html

https://ria.ru/20230823/usilenie-1891847514.html

https://ria.ru/20230823/otstuplenie-1891852052.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, николя саркози, нато, россия, европа, владимир путин