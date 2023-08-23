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Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози - РИА Новости, 23.08.2023
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23:27 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/oslablenie-1891864790.html
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози - РИА Новости, 23.08.2023
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози
Призывая продолжать конфликт на Украине, Европа "танцует на краю вулкана", необходимо начать переговоры, чтобы найти выход из этого конфликта, заявил бывший... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T23:27
2023-08-23T23:27
украина
николя саркози
нато
россия
европа
владимир путин
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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Призывая продолжать конфликт на Украине, Европа "танцует на краю вулкана", необходимо начать переговоры, чтобы найти выход из этого конфликта, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала TF1 в среду. "Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Решение – в переговорах. Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию, чтобы хотя бы понять, можем ли мы выйти из этого конфликта иным путем, как не уничтожив Украину или Россию, чего, кстати говоря, не произойдет", - сказал он. Саркози отметил, что лучший способ помочь Украине - перестать жертвовать ее солдатами и начать использовать дипломатические пути. "Вопрос не в проигрыше Украины. Мы имеем конфликт с крупнейшей мировой ядерной державой в сердце Европы. Мы говорим о 500 тысячах погибших. Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, – они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими… Европа и мир танцуют на краю вулкана. В любой момент можно соскользнуть. По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть", - сказал бывший президент. Саркози также подчеркнул, что Россия останется соседом Европы, с которым нужно выстраивать долгосрочные отношения. "Вопрос отношений Европы и России насчитывает столетия, он будет занимать многих наших преемников… Я говорю: прекратите покупать самолеты, боеприпасы и танки. Необходимо найти решение, которое отвечает интересам Украины, но которое также даст понять людям, что Россия никуда не денется, и дело не в Путине", - отметил он. Бывший президент также посетовал на то, что во Франции сегодня отсутствует диалог по ряду важных вопросов. "Во Франции сегодня нельзя ни о чем говорить. Вы произносите слово "иммиграция" - вы расист. Вы говорите: есть проблемы на окраинах – вы крайне-правый. Вы говорите: внимание, это серьезно, мы находимся в войне с ядерной державой – и вас обвиняют в поддержке Путина", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина, николя саркози, нато, россия, европа, владимир путин
Украина, Николя Саркози, НАТО, Россия, Европа, Владимир Путин
Конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, заявил Саркози

Саркози: конфликт на Украине не приведет к ослаблению России, нужны переговоры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Призывая продолжать конфликт на Украине, Европа "танцует на краю вулкана", необходимо начать переговоры, чтобы найти выход из этого конфликта, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала TF1 в среду.
«
"Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Решение – в переговорах. Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию, чтобы хотя бы понять, можем ли мы выйти из этого конфликта иным путем, как не уничтожив Украину или Россию, чего, кстати говоря, не произойдет", - сказал он.
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Саркози отметил, что лучший способ помочь Украине - перестать жертвовать ее солдатами и начать использовать дипломатические пути.
«
"Вопрос не в проигрыше Украины. Мы имеем конфликт с крупнейшей мировой ядерной державой в сердце Европы. Мы говорим о 500 тысячах погибших. Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, – они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими… Европа и мир танцуют на краю вулкана. В любой момент можно соскользнуть. По моему мнению, путь дипломатии и переговоров не был достаточно использован, и пришло время к нему прибегнуть", - сказал бывший президент.
Саркози также подчеркнул, что Россия останется соседом Европы, с которым нужно выстраивать долгосрочные отношения.
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"Вопрос отношений Европы и России насчитывает столетия, он будет занимать многих наших преемников… Я говорю: прекратите покупать самолеты, боеприпасы и танки. Необходимо найти решение, которое отвечает интересам Украины, но которое также даст понять людям, что Россия никуда не денется, и дело не в Путине", - отметил он.
Бывший президент также посетовал на то, что во Франции сегодня отсутствует диалог по ряду важных вопросов.
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"Во Франции сегодня нельзя ни о чем говорить. Вы произносите слово "иммиграция" - вы расист. Вы говорите: есть проблемы на окраинах – вы крайне-правый. Вы говорите: внимание, это серьезно, мы находимся в войне с ядерной державой – и вас обвиняют в поддержке Путина", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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