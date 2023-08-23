https://ria.ru/20230823/opros-1891832349.html

Опрос: 43 процента украинцев выступили за прекращение боевых действий

Опрос: 43 процента украинцев выступили за прекращение боевых действий - РИА Новости, 23.08.2023

Опрос: 43 процента украинцев выступили за прекращение боевых действий

Более 40 процентов украинцев выступают за прекращение боевых действий в случае усиления ракетных ударов со стороны РФ, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:13

2023-08-23T19:13

2023-08-23T19:13

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

украина

европа

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 40 процентов украинцев выступают за прекращение боевых действий в случае усиления ракетных ударов со стороны РФ, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом демократических инициатив и центром Разумкова. Согласно исследованию, 43,3% опрошенных украинцев в том или ином варианте выступили за прекращение боевых действий, если усилятся ракетные обстрелы со стороны РФ. Из них 20,7% респондентов предпочли бы попытаться в таком случае заморозить конфликт, но не идти на уступки России, а 22,6% опрошенных считают, что нужно начать переговоры с РФ. В тоже время 41,5% опрошенных считают, что Украина все равно должна продолжать воевать. При этом на юге и востоке Украины более 50% респондентов выступают либо за заморозку боевых действий, либо за переговоры с Россией. В то же время около 80% опрошенных отрицательно отнеслись к предложенным вариантам уступок России ради прекращения конфликта, среди которых отказ от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ, предоставление русскому языку статуса государственного, отказ от политики декоммунизации. Опрос проводился методом face-to-face с 9 по 15 августа, всего в нем приняли участие 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230802/voennye-1887789734.html

https://ria.ru/20230818/putin-1890873043.html

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россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, украина, европа