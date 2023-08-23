https://ria.ru/20230823/operatory-1891819480.html
В ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов связи, сообщил Пушилин
В ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов связи, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.08.2023
В ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов связи, сообщил Пушилин
В ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов сотовой связи, к 2026 году все жители республики должны быть обеспечены качественной связью, сообщил врио... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:16
2023-08-23T18:16
2023-08-23T18:16
технологии
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. В ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов сотовой связи, к 2026 году все жители республики должны быть обеспечены качественной связью, сообщил врио главы региона Денис Пушилин на конференции регионального отделения "Единой России" в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии. "По-прежнему много жалоб на качество мобильной связи и интернета. Здесь, конечно, во многом виноваты продолжающиеся боевые действия. Но шаги по решению этой проблемы делаются, несмотря на трудности. Активно развивается, и будет развиваться дальше программа расширения сети базовых станций. Мы уверены, что скоро к нам придут и крупные российские сетевые операторы. Мы за конкуренцию. Наша задача – к 2026 году население всей территории ДНР должно быть полностью обеспечено надежной и качественной мобильной связью", - заявил Пушилин.
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технологии, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, мариуполь
Технологии, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия, Мариуполь
В ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов связи, сообщил Пушилин
Пушилин: в ДНР ждут прихода крупнейших российских операторов сотовой связи