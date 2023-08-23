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Охрана саммита БРИКС по ошибке "скрутила" помощника Си Цзиньпина

Охрана саммита БРИКС по ошибке "скрутила" помощника Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.08.2023

Охрана саммита БРИКС по ошибке "скрутила" помощника Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин остался без сопровождения при входе в зал заседаний саммита БРИКС, так как охрана захлопнула дверь прямо перед лицом его... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:59

2023-08-23T16:59

2023-08-23T17:26

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сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин остался без сопровождения при входе в зал заседаний саммита БРИКС, так как охрана захлопнула дверь прямо перед лицом его помощников. Курьезный случай попал на видеозапись, сделанную во время прибытия лидеров блока на мероприятие. На кадрах запечатлено, как Си Цзиньпин невозмутимо шагает вперед в то время, как позади него развернулась нешуточная борьба. Согласно видео, охранник закрыл руками проход для запоздавших помощников председателя КНР. Мужчина оттеснил их и сумел закрыть дверь, несмотря на отчаянные попытки одного из китайских чиновников уцепиться за нее и протиснуться внутрь. Си Цзиньпин обернулся, но увидел, что за ним никто не идет, а дверь закрыта. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. Сегодня БРИКС объединяет пять стран, но желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники службы безопасности ЮАР скрутили помощника Си Цзиньпина Сотрудники службы безопасности ЮАР скрутили помощника Си Цзиньпина, шедшего за главой Китая на саммите БРИКС. 2023-08-23T16:59 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, индия, си цзиньпин, сергей лавров, владимир путин, брикс