https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html

В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП

В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП - РИА Новости, 23.08.2023

В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП

Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии Ахмета Аушева, РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:04

2023-08-23T18:04

2023-08-23T18:15

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии Ахмета Аушева, обвиняемого в организации преступной группы, которая занималась инсценировкой ДТП и получением страховых выплат за них, сообщает следственный комитет РФ. "Следствием установлено, что в период до 15 августа 2019 года Аушев создал и возглавил организованную преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть хищением имущества страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая", - говорится в сообщении. Как считают следователи, Аушев с использованием родственных и дружеских связей подбирал машины для участия в инсценировке ДТП, а также документы физических лиц для использования их в качестве участников автоаварий. Входившие в группу сотрудники ГИБДД выезжали на места инсценированных аварий и оформляли документы, копии которых передавали Аушеву для получения незаконных выплат от страховщиков. По данным ведомства, с августа 2019 года по сентябрь 2020 года члены группы инсценировали в Ингушетии 16 ДТП и получили более 7 миллионов рублей страховых выплат. "С 4 декабря 2020 по 14 апреля 2021 года Аушев находился в федеральном розыске и был задержан в ходе обыска в своем домовладении. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство. Расследование дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

https://ria.ru/20230808/ograblenie-1888903226.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф