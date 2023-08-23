Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 23.08.2023 (обновлено: 18:15 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/obvinyaemyy-1891816998.html
В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП
В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП - РИА Новости, 23.08.2023
В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП
Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии Ахмета Аушева, РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:04
2023-08-23T18:15
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии Ахмета Аушева, обвиняемого в организации преступной группы, которая занималась инсценировкой ДТП и получением страховых выплат за них, сообщает следственный комитет РФ. "Следствием установлено, что в период до 15 августа 2019 года Аушев создал и возглавил организованную преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть хищением имущества страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая", - говорится в сообщении. Как считают следователи, Аушев с использованием родственных и дружеских связей подбирал машины для участия в инсценировке ДТП, а также документы физических лиц для использования их в качестве участников автоаварий. Входившие в группу сотрудники ГИБДД выезжали на места инсценированных аварий и оформляли документы, копии которых передавали Аушеву для получения незаконных выплат от страховщиков. По данным ведомства, с августа 2019 года по сентябрь 2020 года члены группы инсценировали в Ингушетии 16 ДТП и получили более 7 миллионов рублей страховых выплат. "С 4 декабря 2020 по 14 апреля 2021 года Аушев находился в федеральном розыске и был задержан в ходе обыска в своем домовладении. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство. Расследование дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается.
https://ria.ru/20230808/ograblenie-1888903226.html
https://ria.ru/20230823/dtp-1891774030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Ингушетии будут судить обвиняемого в инсценировке 16 ДТП

Обвиняемого в организации группы, инсценировавшей 16 ДТП, ждет суд в Ингушетии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии Ахмета Аушева, обвиняемого в организации преступной группы, которая занималась инсценировкой ДТП и получением страховых выплат за них, сообщает следственный комитет РФ.
«
"Следствием установлено, что в период до 15 августа 2019 года Аушев создал и возглавил организованную преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то есть хищением имущества страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая", - говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Тюмени женщина сымитировала ограбление ради трех миллионов рублей
8 августа, 17:21
Как считают следователи, Аушев с использованием родственных и дружеских связей подбирал машины для участия в инсценировке ДТП, а также документы физических лиц для использования их в качестве участников автоаварий.
Входившие в группу сотрудники ГИБДД выезжали на места инсценированных аварий и оформляли документы, копии которых передавали Аушеву для получения незаконных выплат от страховщиков.
По данным ведомства, с августа 2019 года по сентябрь 2020 года члены группы инсценировали в Ингушетии 16 ДТП и получили более 7 миллионов рублей страховых выплат. "С 4 декабря 2020 по 14 апреля 2021 года Аушев находился в федеральном розыске и был задержан в ходе обыска в своем домовладении. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.
Расследование дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Вчера, 15:53
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала