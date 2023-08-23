https://ria.ru/20230823/obstrel-1891866557.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 34 снаряда разного калибра и десять ракет из РСЗО,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T23:59

2023-08-23T23:59

2023-08-24T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

нато

макеевка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район, выпустив в общей сложности 34 снаряда разного калибра и десять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 19.45 - населенный пункт Семеновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.45 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Ведомство также сообщает, что с 22.20 до 23.25 мск украинские войска выпустили еще 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По данным представительства, в 23.20 мск по Ясиноватой также было выпущено десять ракет из РСЗО. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, нато, макеевка, ясиноватая