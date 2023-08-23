https://ria.ru/20230823/obstrel-1891854160.html

Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом

Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом - РИА Новости, 23.08.2023

Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом

Об обстреле ВСУ санатория в Белгородской области, попытках Киева атаковать российские регионы при помощи дронов, ходе спецоперации и оценках Зеленским... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:40

2023-08-23T21:40

2023-08-23T22:48

специальная военная операция на украине

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

сергей собянин

белгород

россия

владислав шапша

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Об обстреле ВСУ санатория в Белгородской области, попытках Киева атаковать российские регионы при помощи дронов, ходе спецоперации и оценках Зеленским контрнаступления украинских войск — в материале РИА Новости. ВСУ ударили по санаторию в Белгородской областиВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию санатория в селе Лавы в Валуйском районе. В результате погибли три человека. Кроме того, ранее сегодня украинские войска также сбросили с дрона две гранаты. Осколками выбило четыре окна и посекло фасад здания, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны также заявили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Беспилотники в Москве и областяхКиев пытался атаковать объекты в Москве тремя дронами. Силы ПВО сбили два беспилотника в Можайском и Химкинском районах Подмосковья. Еще один аппарат подавила система радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил информацию относительно третьего беспилотника, заявив, что он попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что фасад одной из строящихся башен комплекса поврежден на площади порядка 100 квадратных метров. Кроме того, как передавал корреспондент РИА Новости, остекление одной из башен "Москва-Сити", куда ранее попал украинский дрон, получило повреждения. Также выбиты окна в жилом здании напротив. В свою очередь, система ПВО сбила еще два беспилотника в Калужской области вблизи поселка Шайковка. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ход операцииЗеленский о наступленииВладимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил, что украинское контрнаступление идет "очень сложно". При этом он не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что соответствующий указ еще не подписан. Зеленский также заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230823/bpla-1891701578.html

https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891641246.html

https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html

https://ria.ru/20230823/oshibki-1891839238.html

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украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сергей собянин, белгород, россия, владислав шапша