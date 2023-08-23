https://ria.ru/20230823/obstrel-1891854160.html
Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом
Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом - РИА Новости, 23.08.2023
Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом
Об обстреле ВСУ санатория в Белгородской области, попытках Киева атаковать российские регионы при помощи дронов, ходе спецоперации и оценках Зеленским... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:40
2023-08-23T21:40
2023-08-23T22:48
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сергей собянин
белгород
россия
владислав шапша
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Об обстреле ВСУ санатория в Белгородской области, попытках Киева атаковать российские регионы при помощи дронов, ходе спецоперации и оценках Зеленским контрнаступления украинских войск — в материале РИА Новости. ВСУ ударили по санаторию в Белгородской областиВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию санатория в селе Лавы в Валуйском районе. В результате погибли три человека. Кроме того, ранее сегодня украинские войска также сбросили с дрона две гранаты. Осколками выбило четыре окна и посекло фасад здания, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны также заявили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Беспилотники в Москве и областяхКиев пытался атаковать объекты в Москве тремя дронами. Силы ПВО сбили два беспилотника в Можайском и Химкинском районах Подмосковья. Еще один аппарат подавила система радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил информацию относительно третьего беспилотника, заявив, что он попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что фасад одной из строящихся башен комплекса поврежден на площади порядка 100 квадратных метров. Кроме того, как передавал корреспондент РИА Новости, остекление одной из башен "Москва-Сити", куда ранее попал украинский дрон, получило повреждения. Также выбиты окна в жилом здании напротив. В свою очередь, система ПВО сбила еще два беспилотника в Калужской области вблизи поселка Шайковка. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ход операцииЗеленский о наступленииВладимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил, что украинское контрнаступление идет "очень сложно". При этом он не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что соответствующий указ еще не подписан. Зеленский также заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20230823/bpla-1891701578.html
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украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сергей собянин, белгород, россия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин, Белгород, Россия, Владислав Шапша
Спецоперация, 23 августа: погибшие при обстреле санатория под Белгородом
Гладков: три человека погибли при обстреле санатория в Белгородской области
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Об обстреле ВСУ санатория в Белгородской области, попытках Киева атаковать российские регионы при помощи дронов, ходе спецоперации и оценках Зеленским контрнаступления украинских войск — в материале РИА Новости.
ВСУ ударили по санаторию в Белгородской области
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на территорию санатория в селе Лавы в Валуйском районе. В результате погибли три человека. Кроме того, ранее сегодня украинские войска также сбросили с дрона две гранаты. Осколками выбило четыре окна и посекло фасад здания, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Минобороны также заявили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.
В Госдепе отреагировали на очередную атаку украинских БПЛА на Москву
Беспилотники в Москве и областях
Киев пытался атаковать объекты в Москве тремя дронами. Силы ПВО сбили два беспилотника в Можайском и Химкинском районах Подмосковья. Еще один аппарат подавила система радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, сообщили в Минобороны.
Мэр столицы Сергей Собянин
уточнил информацию относительно третьего беспилотника, заявив, что он попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что фасад одной из строящихся башен комплекса поврежден на площади порядка 100 квадратных метров.
Кроме того, как передавал корреспондент РИА Новости, остекление одной из башен "Москва-Сити", куда ранее попал украинский дрон, получило повреждения. Также выбиты окна в жилом здании напротив.
В свою очередь, система ПВО сбила еще два беспилотника в Калужской области
вблизи поселка Шайковка. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша
.
Собянин рассказал о повреждениях в районе "Москва-Сити" после падения БПЛА
- Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял до 180 военнослужащих и десять единиц техники.
- На Краснолиманском направлении удалось отбить две атаки. ВСУ потеряли до 60 солдат и пять единиц техники.
- На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки в районе села Работино. ВСУ потеряли до 80 солдат.
- На Купянском направлении украинские войска четыре раза неудачно пытались перейти в атаку. Их потери составили до 170 военнослужащих.
- Солдаты ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 145 солдат, танк и американскую самоходную гаубицу M109 Paladin.
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление Владимир Зеленский
на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо
в Киеве
заявил, что украинское контрнаступление идет "очень сложно".
При этом он не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова
, отметив, что соответствующий указ еще не подписан.
Зеленский также заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года