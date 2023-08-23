https://ria.ru/20230823/obstrel-1891845554.html
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР
ВСУ при сегодняшнем обстреле ДНР нанесли удар по гражданскому объекту из РСЗО HIMARS, заявил врио главы региона Денис Пушилин в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:35
2023-08-23T20:35
2023-08-23T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. ВСУ при сегодняшнем обстреле ДНР нанесли удар по гражданскому объекту из РСЗО HIMARS, заявил врио главы региона Денис Пушилин в телеграм-канале. "Кроме ствольной артиллерии крупного калибра, противник в очередной раз нанес удар по гражданскому объекты с применением РСЗО калибра 227 миллиметров (HIMARS)", - написал он.Американские ракеты HIMARS поставляются Украине в рамках западной военной помощи.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР
Пушилин: ВСУ при обстреле ДНР нанесли удар из HIMARS по гражданскому объекту