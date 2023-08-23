https://ria.ru/20230823/obstrel-1891845554.html

ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР

ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ обстреляли из HIMARS гражданский объект в ДНР

ВСУ при сегодняшнем обстреле ДНР нанесли удар по гражданскому объекту из РСЗО HIMARS, заявил врио главы региона Денис Пушилин в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:35

2023-08-23T20:35

2023-08-23T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. ВСУ при сегодняшнем обстреле ДНР нанесли удар по гражданскому объекту из РСЗО HIMARS, заявил врио главы региона Денис Пушилин в телеграм-канале. "Кроме ствольной артиллерии крупного калибра, противник в очередной раз нанес удар по гражданскому объекты с применением РСЗО калибра 227 миллиметров (HIMARS)", - написал он.Американские ракеты HIMARS поставляются Украине в рамках западной военной помощи.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины