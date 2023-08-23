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Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 23.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска через пять минут снова обстреляли районы Донецка кассетными снарядами "натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:51

2023-08-23T19:51

2023-08-23T19:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска через пять минут снова обстреляли районы Донецка кассетными снарядами "натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 19.10 украинские войска вновь подвергли эти же районы Донецка обстрелам из "натовской" артиллерии, выпустив три 155-миллиметровых снаряда. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк