https://ria.ru/20230823/obstrel-1891816596.html
При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение
При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Верхнеторецкого со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:03
2023-08-23T18:03
2023-08-23T18:03
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Верхнеторецкого со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район) ранение получила женщина 1961 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал мэр. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецк
При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение
Мэр Ясиноватой сообщил о ранении женщины при обстреле Верхнеторецкого