https://ria.ru/20230823/obstrel-1891816596.html

При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение

При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение - РИА Новости, 23.08.2023

При обстреле Верхнеторецкого женщина получила ранение

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Верхнеторецкого со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:03

2023-08-23T18:03

2023-08-23T18:03

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Верхнеторецкого со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район) ранение получила женщина 1961 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал мэр. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

украина

донецк

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ясиноватая, украина, донецк