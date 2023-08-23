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Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2023
Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T00:19
2023-08-23T00:19
2023-08-23T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 295 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 84 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 34 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 295 единиц различных боеприпасов. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 66 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 295 единиц боеприпасов