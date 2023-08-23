https://ria.ru/20230823/obschestvo-1891719509.html

В Тульской области дети участников СВО получат преференции

В Тульской области дети участников СВО получат преференции - РИА Новости, 23.08.2023

В Тульской области дети участников СВО получат преференции

Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:42

2023-08-23T12:42

2023-08-23T12:42

общество

тульская область

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842210845_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_1ce3900b31de3b494e4719bbc3fb51a7.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин утвердил дополнительные меры поддержки детей участников спецоперации. "Дети участников СВО получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря. Школьников 5-11-х классов и учащихся колледжей из семей участников СВО будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Также им компенсируют стоимость питания на время прохождения производственной практики", - говорится в сообщении. Кроме того, дети участников СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение в колледжах при отсутствии академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Им бесплатно и в первоочередном порядке будут предоставляться места в общежитиях. Также они получат возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, находящихся в ведении правительства региона.

https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html

https://ria.ru/20230624/zakon-1880225086.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тульская область, алексей дюмин