https://ria.ru/20230823/obschestvo-1891719509.html
В Тульской области дети участников СВО получат преференции
В Тульской области дети участников СВО получат преференции - РИА Новости, 23.08.2023
В Тульской области дети участников СВО получат преференции
Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:42
2023-08-23T12:42
2023-08-23T12:42
общество
тульская область
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842210845_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_1ce3900b31de3b494e4719bbc3fb51a7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин утвердил дополнительные меры поддержки детей участников спецоперации. "Дети участников СВО получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря. Школьников 5-11-х классов и учащихся колледжей из семей участников СВО будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Также им компенсируют стоимость питания на время прохождения производственной практики", - говорится в сообщении. Кроме того, дети участников СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение в колледжах при отсутствии академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Им бесплатно и в первоочередном порядке будут предоставляться места в общежитиях. Также они получат возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, находящихся в ведении правительства региона.
https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html
https://ria.ru/20230624/zakon-1880225086.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842210845_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_b4332783ab124d9821c99d0e3f0bec7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тульская область, алексей дюмин
Общество, Тульская область, Алексей Дюмин
В Тульской области дети участников СВО получат преференции
В Тульской области дети участников СВО будут первыми получать места в детсадах
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин
утвердил дополнительные меры поддержки детей участников спецоперации.
На Кубани дети участников спецоперации смогут отдыхать в лагерях бесплатно
"Дети участников СВО получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря. Школьников 5-11-х классов и учащихся колледжей из семей участников СВО будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Также им компенсируют стоимость питания на время прохождения производственной практики", - говорится в сообщении.
Кроме того, дети участников СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение в колледжах при отсутствии академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Им бесплатно и в первоочередном порядке будут предоставляться места в общежитиях. Также они получат возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, находящихся в ведении правительства региона.
Путин подписал закон об образовании детей погибших участников спецоперации