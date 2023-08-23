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В Тульской области дети участников СВО получат преференции - РИА Новости, 23.08.2023
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12:42 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/obschestvo-1891719509.html
В Тульской области дети участников СВО получат преференции
В Тульской области дети участников СВО получат преференции - РИА Новости, 23.08.2023
В Тульской области дети участников СВО получат преференции
Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:42
2023-08-23T12:42
общество
тульская область
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин утвердил дополнительные меры поддержки детей участников спецоперации. "Дети участников СВО получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря. Школьников 5-11-х классов и учащихся колледжей из семей участников СВО будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Также им компенсируют стоимость питания на время прохождения производственной практики", - говорится в сообщении. Кроме того, дети участников СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение в колледжах при отсутствии академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Им бесплатно и в первоочередном порядке будут предоставляться места в общежитиях. Также они получат возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, находящихся в ведении правительства региона.
https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html
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общество, тульская область, алексей дюмин
Общество, Тульская область, Алексей Дюмин
В Тульской области дети участников СВО получат преференции

В Тульской области дети участников СВО будут первыми получать места в детсадах

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкДети в детском саду
Дети в детском саду - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Дети в детском саду. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции в Тульской области получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин утвердил дополнительные меры поддержки детей участников спецоперации.
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"Дети участников СВО получат право на первоочередное предоставление мест в школах и детских садах, а также путевок в летние оздоровительные лагеря. Школьников 5-11-х классов и учащихся колледжей из семей участников СВО будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Также им компенсируют стоимость питания на время прохождения производственной практики", - говорится в сообщении.
Кроме того, дети участников СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение в колледжах при отсутствии академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Им бесплатно и в первоочередном порядке будут предоставляться места в общежитиях. Также они получат возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, находящихся в ведении правительства региона.
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