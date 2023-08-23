https://ria.ru/20230823/oae-1891471766.html

Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае

Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае - РИА Новости, 23.08.2023

Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае

Эксперты рассказали, как сэкономить во время длительной пересадки в Дубае, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:07

2023-08-23T04:07

2023-08-23T04:07

туризм

туризм

новости - туризм

дубай

ассоциация туроператоров россии (атор)

emirates

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, как сэкономить во время длительной пересадки в Дубае, сообщает АТОР.В последние полтора года этот мегаполис – один из самых востребованных хабов для пересадки у россиян, путешествующих в третьи страны.При перелете авиакомпанией Emirates пассажиры могут добавить транзитную остановку без дополнительной платы, рассказывают эксперты ассоциации.Оставаться на связи поможет местная сим-карта, которую выдают бесплатно в международном аэропорту. На балансе уже есть один гигабайт мобильного трафика на 24 часа.Купив абонемент Dubai Stopover Pass (от 229 дирхамов или 5,9 тысячи рублей), гость сможет сэкономить до половины стоимости билетов при посещении двух, трех или четырех самых популярных туристических достопримечательностей в течение 36 часов.

https://ria.ru/20230817/aviakompaniya-1890665834.html

дубай

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates