https://ria.ru/20230823/oae-1891471766.html
Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае
Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае - РИА Новости, 23.08.2023
Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае
Эксперты рассказали, как сэкономить во время длительной пересадки в Дубае, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:07
2023-08-23T04:07
2023-08-23T04:07
туризм
туризм
новости - туризм
дубай
ассоциация туроператоров россии (атор)
emirates
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, как сэкономить во время длительной пересадки в Дубае, сообщает АТОР.В последние полтора года этот мегаполис – один из самых востребованных хабов для пересадки у россиян, путешествующих в третьи страны.При перелете авиакомпанией Emirates пассажиры могут добавить транзитную остановку без дополнительной платы, рассказывают эксперты ассоциации.Оставаться на связи поможет местная сим-карта, которую выдают бесплатно в международном аэропорту. На балансе уже есть один гигабайт мобильного трафика на 24 часа.Купив абонемент Dubai Stopover Pass (от 229 дирхамов или 5,9 тысячи рублей), гость сможет сэкономить до половины стоимости билетов при посещении двух, трех или четырех самых популярных туристических достопримечательностей в течение 36 часов.
https://ria.ru/20230817/aviakompaniya-1890665834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates
Эксперты посоветовали, как сэкономить во время пересадки в Дубае
Эксперты рассказали, как сэкономить при стоповере в Дубае