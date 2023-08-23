https://ria.ru/20230823/nato-1891729620.html
Минобороны Швейцарии ответило на вопрос о вступлении в НАТО
Минобороны Швейцарии ответило на вопрос о вступлении в НАТО - РИА Новости, 23.08.2023
Минобороны Швейцарии ответило на вопрос о вступлении в НАТО
Швейцария не планирует вступать в НАТО и сохраняет приверженность политике нейтралитета, укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом не... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:09
2023-08-23T13:09
2023-08-23T13:19
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ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. Швейцария не планирует вступать в НАТО и сохраняет приверженность политике нейтралитета, укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом не противоречит этим принципам, заявила РИА Новости пресс-служба минобороны Швейцарии в ответ на заявления МИД РФ.Во вторник в МИД РФ заявили РИА Новости, что присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, Берн "все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО"."Нет, о членстве в НАТО речи не идет, Швейцария по-прежнему привержена своему принципу нейтралитета", - заявили в МО Швейцарии.В субботу в интервью газете NZZ президент швейцарского государственного оружейного концерна RUAG Николя Перрен заявил, что Швейцария "не может избежать" ответа на вопрос о членстве в НАТО и что в будущем у нее будут "всё более тесные связи с НАТО". Ранее командующий швейцарской армией Томас Зюссли заявил, что страна будет укреплять свое сотрудничество с НАТО, чтобы подготовиться к операциям на тот момент, когда "юридические обязательства, связанные с нейтралитетом, отпадут"."Между этими различными позициями нет противоречий. Речь не идет об "отмене политики швейцарского нейтралитета". Федеральный совет хочет при соблюдении нейтралитета более систематически, чем до сих пор, ориентировать политику Швейцарии в области безопасности и обороны на международное сотрудничество", - пояснила пресс-служба ведомства.В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20230811/khakery-1889622339.html
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нато, швейцария, в мире, геннадий гатилов, оон, россия
НАТО, Швейцария, В мире, Геннадий Гатилов, ООН, Россия
Минобороны Швейцарии ответило на вопрос о вступлении в НАТО
Минобороны Швейцарии заявило об отсутствии планов вступить в НАТО
ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. Швейцария не планирует вступать в НАТО и сохраняет приверженность политике нейтралитета, укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом не противоречит этим принципам, заявила РИА Новости пресс-служба минобороны Швейцарии в ответ на заявления МИД РФ.
Во вторник в МИД РФ заявили РИА Новости, что присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, Берн "все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО
".
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"Нет, о членстве в НАТО речи не идет, Швейцария по-прежнему привержена своему принципу нейтралитета", - заявили в МО Швейцарии.
В субботу в интервью газете NZZ президент швейцарского государственного оружейного концерна RUAG Николя Перрен заявил, что Швейцария "не может избежать" ответа на вопрос о членстве в НАТО и что в будущем у нее будут "всё более тесные связи с НАТО". Ранее командующий швейцарской армией Томас Зюссли заявил, что страна будет укреплять свое сотрудничество с НАТО, чтобы подготовиться к операциям на тот момент, когда "юридические обязательства, связанные с нейтралитетом, отпадут".
"Между этими различными позициями нет противоречий. Речь не идет об "отмене политики швейцарского нейтралитета". Федеральный совет хочет при соблюдении нейтралитета более систематически, чем до сих пор, ориентировать политику Швейцарии в области безопасности и обороны на международное сотрудничество", - пояснила пресс-служба ведомства.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией
в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии.
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Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН
в Женеве Геннадий Гатилов
также отметил, что позиция Швейцарии по Украине
негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева
и его спонсоров из НАТО.
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