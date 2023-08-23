https://ria.ru/20230823/napadenie-1891757648.html

В Подмосковье задержали мигранта, напавшего на девушку за короткие шорты

В Подмосковье задержали мигранта, напавшего на девушку за короткие шорты - РИА Новости, 23.08.2023

В Подмосковье задержали мигранта, напавшего на девушку за короткие шорты

Полиция задержала мигранта, напавшего в подмосковном Нахабино на девушку, совершавшую пробежку в шортах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:52

2023-08-23T14:52

2023-08-23T18:49

происшествия

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция задержала мигранта, напавшего в подмосковном Нахабино на девушку, совершавшую пробежку в шортах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий", — отметила она.Против подозреваемого возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, из-за инцидента также завели дело о хулиганстве. В ведомстве уточнили, что около 8:00 мск мужчина, "грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу".Как рассказала сама пострадавшая в беседе с RT, мигранта не устроил ее внешний вид."Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шел, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить, убираю наушник, смотрю на него. Он говорит: "Чего ты тут бегаешь, почему ты так одета?" Ну одета я по-спортивному — футболка, шорты. И потом, не дождавшись даже ответа моего, просто ударил меня в лицо", — сказала она.Как пишет телеканал, после нападения женщина отбежала от злоумышленника, но он продолжил ее преследовать. За пострадавшую вступились местные жители, одному из которых мигрант, объясняя мотивы своего поступка, заявил, что девушка не может быть спортсменкой.

https://ria.ru/20230821/deti-1891390193.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк