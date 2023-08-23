https://ria.ru/20230823/nagrady-1891849674.html

На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин

На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023

На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин

Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве, вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:01

2023-08-23T21:01

2023-08-23T21:44

общество

украина

владимир путин

россия

курская область

курская битва

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве, вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине."Сегодня здесь, на легендарной курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги — тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года", — сказал он.Президент отметил, что все российские бойцы в рамках спецоперации сражаются смело и решительно. По его словам, преданность родине объединяет всех ее участников.Позднее Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоили лейтенанта Александра Левакова и ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Глава государства отметил, что этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими украинскими силами и совершил настоящий подвиг. По его словам, российские военные не только одержали победу в бою, но и спасли своих товарищей, чью бронемашину подбил противник.Путин также наградил званием Героя России старшего лейтенанта Расима Рашитовича Баксикова и медалью "За отвагу" ефрейтора Илью Владимировича Гаврилова.Говоря о Курской битве, глава государства отметил, что это сражение стало переломной точкой во Второй мировой войне."Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", — подчеркнул Путин.По словам президента, планы немецких военных взять реванш разбились о железную стойкость русских солдат и командиров. В итоге нацистов остановили и погнали вспять к неминуемому краху, подытожил он.Мероприятие прошло в поселке Поныри в Курской области.

https://ria.ru/20230721/komandovanie-1885481553.html

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общество, украина, владимир путин, россия, курская область, курская битва