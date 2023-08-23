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На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
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21:01 23.08.2023 (обновлено: 21:44 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/nagrady-1891849674.html
На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин
На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин
Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве, вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:01
2023-08-23T21:44
общество
украина
владимир путин
россия
курская область
курская битва
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве, вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине.&quot;Сегодня здесь, на легендарной курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги — тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года&quot;, — сказал он.Президент отметил, что все российские бойцы в рамках спецоперации сражаются смело и решительно. По его словам, преданность родине объединяет всех ее участников.Позднее Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоили лейтенанта Александра Левакова и ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Глава государства отметил, что этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими украинскими силами и совершил настоящий подвиг. По его словам, российские военные не только одержали победу в бою, но и спасли своих товарищей, чью бронемашину подбил противник.Путин также наградил званием Героя России старшего лейтенанта Расима Рашитовича Баксикова и медалью "За отвагу" ефрейтора Илью Владимировича Гаврилова.Говоря о Курской битве, глава государства отметил, что это сражение стало переломной точкой во Второй мировой войне.&quot;Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны&quot;, — подчеркнул Путин.По словам президента, планы немецких военных взять реванш разбились о железную стойкость русских солдат и командиров. В итоге нацистов остановили и погнали вспять к неминуемому краху, подытожил он.Мероприятие прошло в поселке Поныри в Курской области.
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Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве
Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве
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Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве
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общество, украина, владимир путин, россия, курская область, курская битва
Общество, Украина, Владимир Путин, Россия, Курская область, Курская битва
На легендарной курской земле участникам СВО вручат награды, заявил Путин

Путин: на легендарной курской земле участникам СВО вручат награды

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве, вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине.
«

"Сегодня здесь, на легендарной курской земле, будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги — тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года", — сказал он.

Президент отметил, что все российские бойцы в рамках спецоперации сражаются смело и решительно. По его словам, преданность родине объединяет всех ее участников.
Позднее Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоили лейтенанта Александра Левакова и ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Глава государства отметил, что этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими украинскими силами и совершил настоящий подвиг. По его словам, российские военные не только одержали победу в бою, но и спасли своих товарищей, чью бронемашину подбил противник.
Путин также наградил званием Героя России старшего лейтенанта Расима Рашитовича Баксикова и медалью "За отвагу" ефрейтора Илью Владимировича Гаврилова.
Говоря о Курской битве, глава государства отметил, что это сражение стало переломной точкой во Второй мировой войне.
«

"Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны", — подчеркнул Путин.

По словам президента, планы немецких военных взять реванш разбились о железную стойкость русских солдат и командиров. В итоге нацистов остановили и погнали вспять к неминуемому краху, подытожил он.
Мероприятие прошло в поселке Поныри в Курской области.
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