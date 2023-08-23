https://ria.ru/20230823/mult-1891682340.html

На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев

На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев - РИА Новости, 23.08.2023

На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев

Несколько компаний подали иск в суд с требованием компенсации от красноярской сети автозаправок "Красноярскнефтепродукт" за продажу пряников в виде героев... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:43

2023-08-23T10:43

2023-08-23T10:43

культура

происшествия

красноярский край

красноярскнефтепродукт

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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Несколько компаний подали иск в суд с требованием компенсации от красноярской сети автозаправок "Красноярскнефтепродукт" за продажу пряников в виде героев мультсериала про Лунтика и персонажей других анимационных фильмов, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского края. "Carte Blanche Greetings Limited, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" и ООО "Ноль Плюс Медиа" обратились в Арбитражный суд Красноярского края с исками к НАО "Красноярскнефтепродукт" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображения персонажей "Лунтик", "Божья Коровка Мила", "Кузя", "Пчеленок", "Пчела Баба Капа", "Шершень Генерал Шер", "Паук Шнюк", "Червяк Корней Корнеич", "Аленка", "Варя", "Маша", "Снежка", медвежонок "Tatty Teddy", а также "Лео" и "Тиг", – говорится в сообщении.Отмечается, что исключительные права на произведения изобразительного искусства принадлежат истцам и ответчику не передавались. Компания АО "Красноярскнефтепродукт" владеет сетью из 161 АЗС и 10 нефтебаз в Красноярском крае и Хакасии. Компания находится в краевой собственности.

https://ria.ru/20230821/kino-1891225653.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, красноярский край, красноярскнефтепродукт