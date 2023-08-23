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На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев - РИА Новости, 23.08.2023
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Культура
 
10:43 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/mult-1891682340.html
На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев
На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев - РИА Новости, 23.08.2023
На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев
Несколько компаний подали иск в суд с требованием компенсации от красноярской сети автозаправок "Красноярскнефтепродукт" за продажу пряников в виде героев... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:43
2023-08-23T10:43
культура
происшествия
красноярский край
красноярскнефтепродукт
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Несколько компаний подали иск в суд с требованием компенсации от красноярской сети автозаправок "Красноярскнефтепродукт" за продажу пряников в виде героев мультсериала про Лунтика и персонажей других анимационных фильмов, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского края. &quot;Carte Blanche Greetings Limited, ООО &quot;Студия анимационного кино &quot;Мельница&quot; и ООО &quot;Ноль Плюс Медиа&quot; обратились в Арбитражный суд Красноярского края с исками к НАО &quot;Красноярскнефтепродукт&quot; о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображения персонажей &quot;Лунтик&quot;, &quot;Божья Коровка Мила&quot;, &quot;Кузя&quot;, &quot;Пчеленок&quot;, &quot;Пчела Баба Капа&quot;, &quot;Шершень Генерал Шер&quot;, &quot;Паук Шнюк&quot;, &quot;Червяк Корней Корнеич&quot;, &quot;Аленка&quot;, &quot;Варя&quot;, &quot;Маша&quot;, &quot;Снежка&quot;, медвежонок &quot;Tatty Teddy&quot;, а также &quot;Лео&quot; и &quot;Тиг&quot;, – говорится в сообщении.Отмечается, что исключительные права на произведения изобразительного искусства принадлежат истцам и ответчику не передавались. Компания АО "Красноярскнефтепродукт" владеет сетью из 161 АЗС и 10 нефтебаз в Красноярском крае и Хакасии. Компания находится в краевой собственности.
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происшествия, красноярский край, красноярскнефтепродукт
Культура, Происшествия, Красноярский край, Красноярскнефтепродукт
На АЗС в Красноярске подали в суд за пряники в виде мультгероев

С АЗС в Красноярске потребовали компенсацию за продажу пряников с мультгероями

© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
Кадр из мультсериала Лунтик и его друзья
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Несколько компаний подали иск в суд с требованием компенсации от красноярской сети автозаправок "Красноярскнефтепродукт" за продажу пряников в виде героев мультсериала про Лунтика и персонажей других анимационных фильмов, сообщается в телеграмм-канале Арбитражного суда Красноярского края.
«

"Carte Blanche Greetings Limited, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" и ООО "Ноль Плюс Медиа" обратились в Арбитражный суд Красноярского края с исками к НАО "Красноярскнефтепродукт" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображения персонажей "Лунтик", "Божья Коровка Мила", "Кузя", "Пчеленок", "Пчела Баба Капа", "Шершень Генерал Шер", "Паук Шнюк", "Червяк Корней Корнеич", "Аленка", "Варя", "Маша", "Снежка", медвежонок "Tatty Teddy", а также "Лео" и "Тиг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что исключительные права на произведения изобразительного искусства принадлежат истцам и ответчику не передавались.
Компания АО "Красноярскнефтепродукт" владеет сетью из 161 АЗС и 10 нефтебаз в Красноярском крае и Хакасии. Компания находится в краевой собственности.
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КультураПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскнефтепродукт
 
 
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