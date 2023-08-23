https://ria.ru/20230823/moskva-1891699360.html

Лучших экспортеров Северо-Кавказского федокруга определили в Москве

Лучших экспортеров Северо-Кавказского федокруга определили в Москве - РИА Новости, 23.08.2023

Лучших экспортеров Северо-Кавказского федокруга определили в Москве

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе. По решению комиссии,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:46

2023-08-23T11:46

2023-08-23T11:46

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

василий осьмаков

россия

сергей левин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Компании Северо-Кавказского федерального округа активно ищут свои ниши для экспорта, наращивают поставки в дружественные страны и пользуются инструментами поддержки, которые им предоставляет и РЭЦ, и региональные власти. Поздравляю всех победителей и призеров окружного этапа с тем, что им удалось несмотря ни на что достичь новых вершин и хочу пожелать нашим экспортерам продолжать осваивать новые перспективные рынки. А мы, в свою очередь, готовы оказывать содействие в данном направлении", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Через Северо-Кавказский федеральный округ проходит участок важнейшего международного транспортного коридора "Север-Юг". Это открывает новые перспективы для экспортеров региона. Зарубежные партнеры уже хорошо знакомы с продукцией химических, строительных и парфюмерно-косметических предприятий СКФО, которые вносят существенный вклад в развитие округа в целом. Хочу пожелать нашим экспортерам продолжать открывать новые рынки и ниши", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Сельскохозяйственная продукция Северного Кавказа пользуется большим спросом на зарубежных рынках, особенно в странах Ближнего Востока. Это способствует стабильному росту объемов поставок и увеличению роли аграрного экспорта в развитии экономики регионов. К ключевым торговым позициям относятся зерновые культуры, мясная, молочная и другие виды продукции отечественных производителей", - отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках - важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидерами округа по экспортным результатам в этом году стали Ставропольский край. Ставропольские компании заняли 18 призовых мест. Далее следует Республика Дагестан с 6 призовыми местами."Ставрополье эффективно адаптируется к новым экономическим условиям, а динамика развития экономики региона позволяют расширять объемы внешнеэкономического сотрудничества. Только в первом полугодии этого года край в полтора раза увеличил экспорт продукции АПК. Но наши компании-экспортеры в этом году представлены практически в каждой номинации. Мы отправляем промышленную продукцию и продовольствие покупателям по всему миру и видим рост интереса к отечественному предложению. Желаю нашим компаниям, а также участникам "Экспортера года" со всей России успешно выступить на федеральном этапе и новых экспортных достижений", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Лучшие экспортерыВ этом году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы РЭЦ: символичные 2023 рублей вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рулей, в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его дочерняя организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии."Экспортером года в сфере промышленности" у малого и среднего бизнеса стало АО "Терекалмаз", Кабардино-Балкарская Республика, которое экспортирует алмазные буровые инструмент, алмазные камнеобрабатывающие инструменты, алмазные правящие инструменты. На втором месте - ООО "МОК", Ставропольский край, оно экспортирует оборудование для кондитерской промышленности (формовочные машины, холодильные туннели, дражеровочные машины). Третье - ООО НПП "ТОКАР" из Северной Осетии, которое экспортирует комплексную полифункциональную добавку Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам.У крупного бизнеса в этой категории победило АО "Невинномысский Азот", Ставропольский край. Экспортирует эфиры, ацетаты, альдегид, спирты, меламин, карбамид, селитру аммиачную, пищевую уксусную кислоту и не только. Второе - ООО "Салаватстекло Каспий", Республика Дагестан. Экспортирует листовые стекла. Третье - ООО "Дагестан Стекло Тара", Республика Дагестан, экспортирует стеклянную тару.В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" у МСП победило ООО ТД "ПРОФИТЭКС", Ставропольский край. Экспортирует фасовочно-упаковочные, маркировочные и этикетировочные автоматы."Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" у малого и среднего бизнеса стало ООО "Хан", Республика Дагестан. Экспортирует крупный рогатый скот живой, овец и коз живых. На втором месте - ООО ССЦ "Отбор", Кабардино-Балкарская Республика. Экспортирует семена кукурузы, семена озимой пшеницы, горох продовольственный. На третьем - ООО "АскорАгроТрейд", Республика Дагестан. Экспортирует премиксы, соли-лизунцы, ракушки, мел, рыбий жир, патоку, известняк.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" у МСП победило ООО "1-ая Ватер Компани", Ставропольский край. Экспортирует природную минеральную воду и безалкогольные напитки. Второе место у ИП Матвеев Е.И., Ставропольский край. Экспортирует муку пшеничную, макароны, рис, крупу, горох. На третьем месте ООО "Торговый дом "Аква-Кристалл", Кабардино-Балкарская Республика. Экспортирует лимонады газированные, чаи холодные, квас.У крупного бизнеса в этой номинации выиграло ООО "ХОЛДИНГ АКВА", Ставропольский край. Экспортирует питьевую минеральную воду, газированные напитки."Экспортером года в сфере услуг" у малого бизнеса стало ООО "ДИСПОЛ", Ставропольский край. Оказывает услуги по организации приема, перевалки, фасовки и транспортно-экспедиционном обслуживании грузов. На втором месте - ИП Князев В.Ю., Ставропольский край. Оказывает поддержку и сопровождение клиентов ПМЗ "ПРОФИТЭКС". Третье место у ИП Агапова О.Н., Ставропольский край. Занимается продажей одежды для мужчин, женщин и детей."Трейдером года" у крупного бизнеса стало ОАО "Компания "Арнест", Ставропольский край. Поставляет на экспорт средства для ухода, инсектициды, парфюмерию, косметику."Прорывом года" у малого и среднего бизнеса стало ООО "1-ая Ватер Компани", Ставропольский край. Экспортирует природную минеральную воду и безалкогольные напитки. На втором месте - ООО "МОК", Ставропольский край. Экспортирует оборудование для кондитерской промышленности. На третьем - ООО "Хан", Республика Дагестан.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса выиграло ООО "ХОЛДИНГ АКВА", на втором месте - ООО "Салаватстекло Каспий", Республика Дагестан. Поставляет на экспорт листовые стекла."Лучшей женщиной-экспортером" в малом и среднем бизнесе стала Мадина Аришева, генеральный директор ООО "Торговый дом "Аква-Кристалл", на втором месте индивидуальный предприниматель Медина Тамбиева из Карачаево-Черкессии, которая экспортирует вязаные и трикотажные головные уборы, шарфы, варежки. Третья - индивидуальный предприниматель Оксана Агапова.В крупном бизнесе "Лучшей женщиной-экспортером" стала Елена Сагал, генеральный директор ОАО "Компания "Арнест"."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" в малом и среднем бизнесе стал Владимир Князев. На втором месте - Артем Лазарев, генеральный директор ООО "Алиа групп" (Ставропольский край). Компания экспортирует кукурузную крупу, муку и дробленную кукурузу. Третий - Султан Дакалов, генеральный директор ООО "Альянс-Экопродукт" (Чеченская Республика). Компания экспортирует масло растительное подсолнечное рафинированное, масло соевое, масло кукурузное, муку пшеничную."Ответственным экспортером ESG" в крупном бизнесе стало ООО "ХОЛДИНГ АКВА".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве на форуме "Сделано в России" 19-20 октября. На форум уже открыта регистрация на сайте РЭЦ.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20230821/rets-1891292314.html

https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html

https://ria.ru/20230814/poruchitelstva-1890006999.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, василий осьмаков, россия, сергей левин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)