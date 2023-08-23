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Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу - РИА Новости, 23.08.2023
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08:10 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/moskva-1891651770.html
Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу
Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу - РИА Новости, 23.08.2023
Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу
Аэропорты Москвы и "Жуковский" после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:10
2023-08-23T08:10
москва
московская область (подмосковье)
можайский район
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы и "Жуковский" после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА . Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет. "По состоянию на 08.00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме... Рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно были ограничены полеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщили в Росавиации. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:24 до 03:58", - сообщили РИА Новости в аэропорту. Там добавили, что в настоящее время "Домодедово" работает в штатном режиме. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 2:18 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 04:00 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, - сообщили журналистам во "Внуково.
https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
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московская область (подмосковье)
можайский район
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москва, московская область (подмосковье), можайский район, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Можайский район, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Общество
Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу

Московские аэропорты и "Жуковский" после утренних ограничений работают штатно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы и "Жуковский" после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА . Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет.
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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"По состоянию на 08.00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме... Рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно были ограничены полеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщили в Росавиации.
В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:24 до 03:58", - сообщили РИА Новости в аэропорту.
Там добавили, что в настоящее время "Домодедово" работает в штатном режиме.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 2:18 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 04:00 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, - сообщили журналистам во "Внуково.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Можайский районСергей СобянинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Общество
 
 
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