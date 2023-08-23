https://ria.ru/20230823/moskva-1891651770.html

Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу

Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу - РИА Новости, 23.08.2023

Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу

Аэропорты Москвы и "Жуковский" после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:10

2023-08-23T08:10

2023-08-23T08:10

москва

московская область (подмосковье)

можайский район

сергей собянин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы и "Жуковский" после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА . Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет. "По состоянию на 08.00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме... Рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно были ограничены полеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщили в Росавиации. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:24 до 03:58", - сообщили РИА Новости в аэропорту. Там добавили, что в настоящее время "Домодедово" работает в штатном режиме. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 2:18 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 04:00 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, - сообщили журналистам во "Внуково.

https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html

https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html

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можайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), можайский район, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество