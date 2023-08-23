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Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.08.2023
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15:14 23.08.2023 (обновлено: 15:21 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/mishustin-1891763070.html
Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин
Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.08.2023
Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин
Несмотря на трудности из-за санкций, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции, заявил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:14
2023-08-23T15:21
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Несмотря на трудности из-за санкций, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. "Санкции со стороны недружественных государств на сегодняшний день привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. Но, несмотря на все трудности, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки, и сегодня они достаточно активно наращивают, в том числе, темпы выпуска продукции", - сказал Мишустин. Он отметил, что об этом говорят и цифры - в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6%, ожидается, что по итогам года в "зеленую зону" выйдут и те направления, где произошел наибольший спад, например, рост в отрасли автотранспортных средств может составить около 2%. "В сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов - почти 8%", - добавил глава правительства.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин

Мишустин: несмотря на трудности, компании быстро адаптировались к новым условиям

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Несмотря на трудности из-за санкций, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Санкции со стороны недружественных государств на сегодняшний день привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. Но, несмотря на все трудности, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки, и сегодня они достаточно активно наращивают, в том числе, темпы выпуска продукции", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что об этом говорят и цифры - в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6%, ожидается, что по итогам года в "зеленую зону" выйдут и те направления, где произошел наибольший спад, например, рост в отрасли автотранспортных средств может составить около 2%.
"В сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов - почти 8%", - добавил глава правительства.
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