https://ria.ru/20230823/mishustin-1891763070.html

Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин

Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.08.2023

Российские компании адаптировались к новым условиям, заявил Мишустин

Несмотря на трудности из-за санкций, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции, заявил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:14

2023-08-23T15:14

2023-08-23T15:21

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Несмотря на трудности из-за санкций, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. "Санкции со стороны недружественных государств на сегодняшний день привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. Но, несмотря на все трудности, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки, и сегодня они достаточно активно наращивают, в том числе, темпы выпуска продукции", - сказал Мишустин. Он отметил, что об этом говорят и цифры - в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6%, ожидается, что по итогам года в "зеленую зону" выйдут и те направления, где произошел наибольший спад, например, рост в отрасли автотранспортных средств может составить около 2%. "В сегменте машин и оборудования - примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов - почти 8%", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20230823/byudzhet-1891761685.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин