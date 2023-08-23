В Донецке мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток"
В Донецке пожилая женщина получила ранения после подрыва на мине "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Слепнева, 7 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получила ранение женщина 1940 года рождения", - написало представительство в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что по состоянию на 23 августа зарегистрировано 128 случаев подрыва мирных жителей, в том числе 11 детей, на минах "Лепесток". Отмечается, что трое из пострадавших погибли.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.