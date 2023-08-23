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В Донецке мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток" - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 23.08.2023 (обновлено: 15:09 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/mina-1891755426.html
В Донецке мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток"
В Донецке мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток" - РИА Новости, 23.08.2023
В Донецке мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток"
Мирная жительница получила ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:39
2023-08-23T15:09
донецкая народная республика
сцкк
оон
донецк
кировский район
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Слепнева, 7 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получила ранение женщина 1940 года рождения", - написало представительство в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что по состоянию на 23 августа зарегистрировано 128 случаев подрыва мирных жителей, в том числе 11 детей, на минах "Лепесток". Отмечается, что трое из пострадавших погибли. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230816/mina-1890352263.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, оон, донецк, кировский район
Донецкая Народная Республика, СЦКК, ООН, Донецк, Кировский район, Специальная военная операция на Украине
В Донецке мирная жительница подорвалась на мине "Лепесток"

В Донецке пожилая женщина получила ранения после подрыва на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в Кировском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 14.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Слепнева, 7 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получила ранение женщина 1940 года рождения", - написало представительство в своем телеграм-канале.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток, обнаруженная военнослужащими НМ ДНР на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
16 августа, 10:43
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что по состоянию на 23 августа зарегистрировано 128 случаев подрыва мирных жителей, в том числе 11 детей, на минах "Лепесток". Отмечается, что трое из пострадавших погибли.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В центре Донецка грузовик наехал на мину "Лепесток"
16 августа, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККООНДонецкКировский район
 
 
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