https://ria.ru/20230823/melitopol-1891688548.html
СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами
СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами
После провала попытки украинского контрнаступления Вашингтон призвал Киев положить жизни тысяч солдат для достижения главной цели — Мелитополя, пишет... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:09
2023-08-23T11:09
2023-08-23T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После провала попытки украинского контрнаступления Вашингтон призвал Киев положить жизни тысяч солдат для достижения главной цели — Мелитополя, пишет американская газета The New York Times."Американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на Мелитопольском направлении — главной цели Киева — и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, невзирая на потери личного состава и военной техники", — отметило издание.Похоже, Украина всерьез восприняла совет, ведь после трех месяцев контрнаступления количество потерь военных ВСУ продолжает увеличиваться, говорится в материале.Более того, американская военная доктрина никогда не была проверена на практике с таким серьезным соперником, как Россия, говорится в публикации.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь–июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html
https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами
NYT: США посоветовали ВСУ бросить все силы на захват Мелитополя