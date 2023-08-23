https://ria.ru/20230823/melitopol-1891688548.html

СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами

СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами - РИА Новости, 23.08.2023

СМИ: США требуют от Украины захватить Мелитополь любыми средствами

После провала попытки украинского контрнаступления Вашингтон призвал Киев положить жизни тысяч солдат для достижения главной цели — Мелитополя, пишет... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:09

2023-08-23T11:09

2023-08-23T11:38

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нато

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После провала попытки украинского контрнаступления Вашингтон призвал Киев положить жизни тысяч солдат для достижения главной цели — Мелитополя, пишет американская газета The New York Times."Американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на Мелитопольском направлении — главной цели Киева — и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, невзирая на потери личного состава и военной техники", — отметило издание.Похоже, Украина всерьез восприняла совет, ведь после трех месяцев контрнаступления количество потерь военных ВСУ продолжает увеличиваться, говорится в материале.Более того, американская военная доктрина никогда не была проверена на практике с таким серьезным соперником, как Россия, говорится в публикации.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь–июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html

https://ria.ru/20230823/rezerv-1891640045.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато