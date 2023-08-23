https://ria.ru/20230823/mekka-1891683854.html
На Мекку обрушился сильный шторм
На Мекку обрушился сильный шторм - РИА Новости, 23.08.2023
На Мекку обрушился сильный шторм
Порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч обрушились на Мекку в Саудовской Аравии, сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:50
2023-08-23T10:50
2023-08-23T10:50
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч обрушились на Мекку в Саудовской Аравии, сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции. "Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч", - написал представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани в соцсети X (бывшая Twitter). На кадрах видео, распространяемых местными СМИ, видно, как мощные порывы ветра во время грозы уносят саудовских граждан и иностранных паломников прочь. Ураган также сносил рекламные щиты, металлические конструкции и мусорные баки. На фоне непогоды власти провинции Мекка в соцсетях в свою очередь сообщили о переводе учебных занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат.
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мекка, саудовская аравия, в мире, происшествия
Мекка, Саудовская Аравия, В мире, Происшествия
На Мекку обрушился сильный шторм
На Мекку обрушился шторм с порывами ветра скоростью более 80 километров в час
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч обрушились на Мекку в Саудовской Аравии, сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции.
"Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч", - написал представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани в соцсети X (бывшая Twitter).
На кадрах видео, распространяемых местными СМИ, видно, как мощные порывы ветра во время грозы уносят саудовских граждан и иностранных паломников прочь. Ураган также сносил рекламные щиты, металлические конструкции и мусорные баки.
На фоне непогоды власти провинции Мекка в соцсетях в свою очередь сообщили о переводе учебных занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат.
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