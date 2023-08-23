https://ria.ru/20230823/medvedev-1891692335.html

Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге

Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте" в день празднования годовщины победы в Курской битве отметил, что как и в 1943 году, победа будет за... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:22

2023-08-23T11:22

2023-08-23T11:22

общество

россия

сталинград

москва

дмитрий медведев

курская битва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте" в день празднования годовщины победы в Курской битве отметил, что как и в 1943 году, победа будет за Россией. День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду. "Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас – Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала ещё одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины", - написал Медведев. По его словам, Красная Армия в боях на Курской дуге дала жёсткий и решительный отпор фашизму, сделав ещё один шаг к его окончательному разгрому. "Наши отцы, деды и прадеды с боями прошли дорогами Отечественной от Москвы до Сталинграда, от Сталинграда до Курской дуги и дальше на запад, чтобы в мае 1945 года водрузить флаг Победы над нацистским Рейхстагом", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что память о подвигах предков живёт в новых поколениях и будет жить вечно. "Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!", - написал Медведев. Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.

https://ria.ru/20230823/bitva-1891667379.html

россия

сталинград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сталинград, москва, дмитрий медведев, курская битва