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Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге - РИА Новости, 23.08.2023
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11:22 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/medvedev-1891692335.html
Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге
Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге - РИА Новости, 23.08.2023
Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте" в день празднования годовщины победы в Курской битве отметил, что как и в 1943 году, победа будет за... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:22
2023-08-23T11:22
общество
россия
сталинград
москва
дмитрий медведев
курская битва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте" в день празднования годовщины победы в Курской битве отметил, что как и в 1943 году, победа будет за Россией. День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду. "Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас – Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала ещё одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины", - написал Медведев. По его словам, Красная Армия в боях на Курской дуге дала жёсткий и решительный отпор фашизму, сделав ещё один шаг к его окончательному разгрому. "Наши отцы, деды и прадеды с боями прошли дорогами Отечественной от Москвы до Сталинграда, от Сталинграда до Курской дуги и дальше на запад, чтобы в мае 1945 года водрузить флаг Победы над нацистским Рейхстагом", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что память о подвигах предков живёт в новых поколениях и будет жить вечно. "Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!", - написал Медведев. Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.
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общество, россия, сталинград, москва, дмитрий медведев, курская битва
Общество, Россия, Сталинград, Москва, Дмитрий Медведев, Курская битва
Медведев рассказал о годовщине победы на Курской дуге

Медведев назвал Курскую битву примером выдающегося мужества и стойкости

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте" в день празднования годовщины победы в Курской битве отметил, что как и в 1943 году, победа будет за Россией.
День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду.
Танки выдвигаются на передовые позиции во время Курской битвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 09:39
"Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас – Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала ещё одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины", - написал Медведев.
По его словам, Красная Армия в боях на Курской дуге дала жёсткий и решительный отпор фашизму, сделав ещё один шаг к его окончательному разгрому. "Наши отцы, деды и прадеды с боями прошли дорогами Отечественной от Москвы до Сталинграда, от Сталинграда до Курской дуги и дальше на запад, чтобы в мае 1945 года водрузить флаг Победы над нацистским Рейхстагом", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что память о подвигах предков живёт в новых поколениях и будет жить вечно.
"Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!", - написал Медведев.
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.
Курская битва
Вчера, 09:00
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