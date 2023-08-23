Медведев назвал действия Саакашвили причиной войны с Россией в 2008 году
Медведев: если б не безответственность Саакашвили, войны в 2008 году не было бы
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что 15 лет назад, в 2008 году, никакой войны бы не было, если бы не безответственность и преступное поведение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников.
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"Уверен: 15 лет назад никакой войны бы не было, если бы не безответственное, преступное поведение Саакашвили и тех, кто его поддерживал. Ничтожество и болтун, он оказался для Запада идеальной "перчаткой", в которой, не оставляя следов собственных пальцев, можно безнаказанно творить любые гнусности", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Медведев отметил, что российские войска в 2008 году при ответных боевых действиях для вооруженного подавления атаки Грузии действовали в полном соответствии с Уставом ООН, "справедливо исходя из того, что время переговоров закончилось".
"Режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор. Мир в двух братских кавказских республиках, где проживали тысячи граждан нашей страны, был установлен за пять дней. На Западе немедленно поднялась мутная волна истерики, но она ничего уже изменить не могла и быстро сошла на нет", - говорится в статье.