https://ria.ru/20230823/medvedev-1891629495.html

Медведев назвал действия Саакашвили причиной войны с Россией в 2008 году

Медведев назвал действия Саакашвили причиной войны с Россией в 2008 году - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев назвал действия Саакашвили причиной войны с Россией в 2008 году

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что 15 лет назад, в 2008 году, никакой войны бы не было, если бы не безответственность и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T00:41

2023-08-23T00:41

2023-08-23T05:34

михаил саакашвили

оон

дмитрий медведев

южная осетия

грузия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что 15 лет назад, в 2008 году, никакой войны бы не было, если бы не безответственность и преступное поведение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников. "Уверен: 15 лет назад никакой войны бы не было, если бы не безответственное, преступное поведение Саакашвили и тех, кто его поддерживал. Ничтожество и болтун, он оказался для Запада идеальной "перчаткой", в которой, не оставляя следов собственных пальцев, можно безнаказанно творить любые гнусности", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Медведев отметил, что российские войска в 2008 году при ответных боевых действиях для вооруженного подавления атаки Грузии действовали в полном соответствии с Уставом ООН, "справедливо исходя из того, что время переговоров закончилось". "Режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор. Мир в двух братских кавказских республиках, где проживали тысячи граждан нашей страны, был установлен за пять дней. На Западе немедленно поднялась мутная волна истерики, но она ничего уже изменить не могла и быстро сошла на нет", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230808/voyna-1888805957.html

южная осетия

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил саакашвили, оон, дмитрий медведев, южная осетия, грузия, россия