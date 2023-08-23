https://ria.ru/20230823/medvedchuk-1891857611.html

Гибель Украины уже не остановить, считает Медведчук

Гибель Украины уже не остановить, считает Медведчук - РИА Новости, 23.08.2023

Гибель Украины уже не остановить, считает Медведчук

Гибель Украины уже не остановить, государство, которое целиком построено на идеологии обиды на весь русский народ, не сможет долго существовать, заявил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:11

2023-08-23T22:11

2023-08-23T22:11

украина

европа

виктор медведчук

всемирный банк

нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гибель Украины уже не остановить, государство, которое целиком построено на идеологии обиды на весь русский народ, не сможет долго существовать, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим"."К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего" - написал Медведчук.По словам политика, Украина стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая так и не вышла на уровень ВВП 1990-го года. В рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире. "Украинская политическая элита в массе своей предала, в первую очередь, свой народ. Она грабила его, забирала права и свободы, отучала думать и анализировать, нагло обманывала его. Теперь она, создав из страны полигон для оружия НАТО, убивает этот народ, зарабатывая на этом миллиарды. Гибель Украины как государства уже не остановить. Его по факту уже нет. Не может страна долго существовать с таким управлением и политическими традициями. Нельзя построить страну на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости. А другого украинская элита предложить народу не может", - заявил Медведчук. Он отмечает, что погоня за "безбедной жизнью в Евросоюзе" и идея европейской интеграции превратилась в помешательство, и на фоне этого Украина полностью отказалась от своих собственных интересов в пользу Запада, что привело к деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации всех ключевых сфер в стране. "С Украиной как с государством все ясно, его в определенный момент начали строить на продажу западным хозяевам, а не для граждан своей страны. Но большинство украинцев, в отличие от своей предательской власти, люди достойные и трудолюбивые. Они заслужили мирное небо, обретение спокойствия, достижение благосостояния и получение политических и социальных условий для того, чтобы растить и обучать своих детей, никогда не отправляя их на войну за чужие интересы" - заключил политик. День независимости отмечают на Украине ежегодно 24 августа.

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849523.html

https://ria.ru/20230822/pravda-1891414992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, европа, виктор медведчук, всемирный банк, нато