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Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам - РИА Новости, 23.08.2023
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Тамбовская область
 
17:17 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/matushkin-1891802962.html
Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам
Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам - РИА Новости, 23.08.2023
Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам
Совет законодателей ЦФО поддержал предложение председателя Тамбовской облдумы Евгения Матушкина о премировании педагогов-наставников, чьи учащиеся стали... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:17
2023-08-23T17:17
тамбовская область
общество
тамбовская областная дума
максим егоров
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ТАМБОВ, 23 авг - РИА Новости. Совет законодателей ЦФО поддержал предложение председателя Тамбовской облдумы Евгения Матушкина о премировании педагогов-наставников, чьи учащиеся стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание Совета законодателей ЦФО Совета при полпреде президента РФ в округе прошло в Курске. Его участники обсудили наставничество как инструмент подготовки новых квалифицированных кадров. "Президент Российской Федерации определил, что миссия года – это повышение престижа профессии учителя, в том числе, выполняющих наставническую деятельность. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность предоставления выплаты из федерального бюджета премий педагогам-наставникам, учащиеся которых стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", - приводятся в сообщении слова Матушкина. Совет законодателей ЦФО поддержал это предложение. Матушкин также представил на заседании опыт наставничества на примере Тамбовской области в таких сферах как образование, здравоохранение, предпринимательство и ИТ. Так, в регионе проходит конкурсный отбор по двум номинациям: "Учитель-наставник" и "Учитель-методист". За 5 лет проведения конкурса 244 учителя стали победителями и получили денежные гранты в размере 40 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. С 1 января 2023 года выплаты увеличены до 90 тысяч рублей в каждой номинации. В систему региональных наград Тамбовской области входит нагрудный знак "Почетный наставник Тамбовской области", этой награды удостоены 89 жителей региона. По инициативе главы региона Максима Егорова в Год педагога и наставника в Тамбовской области впервые проходит конкурс "Pro.Признание" с денежной поддержкой каждой победившей в конкурсе организации в размере 2 миллионов рублей. Конкурс выявляет и поддерживает методическую, творческую, инновационную деятельность педагогических коллективов, повышает престиж профессии педагога, добавил Матушкин.
https://ria.ru/20230804/matushkin-1888214274.html
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общество, тамбовская областная дума, максим егоров
Тамбовская область, Общество, Тамбовская областная Дума, Максим Егоров

Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 23 авг - РИА Новости. Совет законодателей ЦФО поддержал предложение председателя Тамбовской облдумы Евгения Матушкина о премировании педагогов-наставников, чьи учащиеся стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Заседание Совета законодателей ЦФО Совета при полпреде президента РФ в округе прошло в Курске. Его участники обсудили наставничество как инструмент подготовки новых квалифицированных кадров.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области
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"Президент Российской Федерации определил, что миссия года – это повышение престижа профессии учителя, в том числе, выполняющих наставническую деятельность. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность предоставления выплаты из федерального бюджета премий педагогам-наставникам, учащиеся которых стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", - приводятся в сообщении слова Матушкина.
Совет законодателей ЦФО поддержал это предложение.
Матушкин также представил на заседании опыт наставничества на примере Тамбовской области в таких сферах как образование, здравоохранение, предпринимательство и ИТ. Так, в регионе проходит конкурсный отбор по двум номинациям: "Учитель-наставник" и "Учитель-методист". За 5 лет проведения конкурса 244 учителя стали победителями и получили денежные гранты в размере 40 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. С 1 января 2023 года выплаты увеличены до 90 тысяч рублей в каждой номинации. В систему региональных наград Тамбовской области входит нагрудный знак "Почетный наставник Тамбовской области", этой награды удостоены 89 жителей региона.
По инициативе главы региона Максима Егорова в Год педагога и наставника в Тамбовской области впервые проходит конкурс "Pro.Признание" с денежной поддержкой каждой победившей в конкурсе организации в размере 2 миллионов рублей. Конкурс выявляет и поддерживает методическую, творческую, инновационную деятельность педагогических коллективов, повышает престиж профессии педагога, добавил Матушкин.
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областная ДумаМаксим Егоров
 
 
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