https://ria.ru/20230823/matushkin-1891802962.html

Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам

Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам - РИА Новости, 23.08.2023

Законодатели ЦФО поддержали предложение Матушкина о премиях наставникам

Совет законодателей ЦФО поддержал предложение председателя Тамбовской облдумы Евгения Матушкина о премировании педагогов-наставников, чьи учащиеся стали... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:17

2023-08-23T17:17

2023-08-23T17:17

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общество

тамбовская областная дума

максим егоров

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ТАМБОВ, 23 авг - РИА Новости. Совет законодателей ЦФО поддержал предложение председателя Тамбовской облдумы Евгения Матушкина о премировании педагогов-наставников, чьи учащиеся стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание Совета законодателей ЦФО Совета при полпреде президента РФ в округе прошло в Курске. Его участники обсудили наставничество как инструмент подготовки новых квалифицированных кадров. "Президент Российской Федерации определил, что миссия года – это повышение престижа профессии учителя, в том числе, выполняющих наставническую деятельность. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность предоставления выплаты из федерального бюджета премий педагогам-наставникам, учащиеся которых стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", - приводятся в сообщении слова Матушкина. Совет законодателей ЦФО поддержал это предложение. Матушкин также представил на заседании опыт наставничества на примере Тамбовской области в таких сферах как образование, здравоохранение, предпринимательство и ИТ. Так, в регионе проходит конкурсный отбор по двум номинациям: "Учитель-наставник" и "Учитель-методист". За 5 лет проведения конкурса 244 учителя стали победителями и получили денежные гранты в размере 40 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. С 1 января 2023 года выплаты увеличены до 90 тысяч рублей в каждой номинации. В систему региональных наград Тамбовской области входит нагрудный знак "Почетный наставник Тамбовской области", этой награды удостоены 89 жителей региона. По инициативе главы региона Максима Егорова в Год педагога и наставника в Тамбовской области впервые проходит конкурс "Pro.Признание" с денежной поддержкой каждой победившей в конкурсе организации в размере 2 миллионов рублей. Конкурс выявляет и поддерживает методическую, творческую, инновационную деятельность педагогических коллективов, повышает престиж профессии педагога, добавил Матушкин.

https://ria.ru/20230804/matushkin-1888214274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, тамбовская областная дума, максим егоров