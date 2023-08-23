https://ria.ru/20230823/m-11-1891827977.html

В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11

В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11 - РИА Новости, 23.08.2023

В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11

Автомобильное движение по трассе М-11 "Нева" от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 будет закрыто в ночь на 24 августа с 1.00 до 4.00, объезд... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:48

2023-08-23T18:48

2023-08-23T18:48

зеленоград

москва

казань

автодор

трасса м-11 (нева)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автомобильное движение по трассе М-11 "Нева" от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 будет закрыто в ночь на 24 августа с 1.00 до 4.00, объезд будет осуществляться по трассе М-10 "Россия", говорится в сообщении "Автодора". "В ночь с 23 на 24 августа с 01.00 до 04.00 будет закрыто движение по участку дороги М-11 "Нева" с 36 по 49 км — от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 "ММК". В это время на дороге будет выполняться монтаж Ш-образной опоры", - сообщили в госкомпании. "Объехать участок можно по трассе М-10 "Россия". Просим водителей заранее планировать маршруты движения", - добавили в "Автодоре". "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва - Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.

зеленоград

москва

казань

трасса м-11 (нева)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

зеленоград, москва, казань, автодор, трасса м-11 (нева)