https://ria.ru/20230823/m-11-1891827977.html
В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11
В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11 - РИА Новости, 23.08.2023
В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11
Автомобильное движение по трассе М-11 "Нева" от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 будет закрыто в ночь на 24 августа с 1.00 до 4.00, объезд... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:48
2023-08-23T18:48
2023-08-23T18:48
зеленоград
москва
казань
автодор
трасса м-11 (нева)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автомобильное движение по трассе М-11 "Нева" от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 будет закрыто в ночь на 24 августа с 1.00 до 4.00, объезд будет осуществляться по трассе М-10 "Россия", говорится в сообщении "Автодора". "В ночь с 23 на 24 августа с 01.00 до 04.00 будет закрыто движение по участку дороги М-11 "Нева" с 36 по 49 км — от развязки на Зеленоград до пересечения с дорогой А-107 "ММК". В это время на дороге будет выполняться монтаж Ш-образной опоры", - сообщили в госкомпании. "Объехать участок можно по трассе М-10 "Россия". Просим водителей заранее планировать маршруты движения", - добавили в "Автодоре". "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва - Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.
зеленоград
москва
казань
трасса м-11 (нева)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, москва, казань, автодор, трасса м-11 (нева)
Зеленоград, Москва, Казань, Автодор, Трасса М-11 (Нева)
В ночь на 24 августа перекроют участок трассы М-11
Ночью перекроют движение по трассе М-11 Нева от развязки на Зеленоград до А-107