https://ria.ru/20230823/lvov-1891833714.html

Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения

Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения - РИА Новости, 23.08.2023

Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения

Жители города Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, сообщил мэр Андрей Садовый. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:21

2023-08-23T19:21

2023-08-23T19:21

львов

украина

андрей садовой

укрэнерго

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/72/1553177244_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_b5c647e387902f7b4edc45b9032e77e3.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жители города Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, сообщил мэр Андрей Садовый. "Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", — приводит слова мэра издание "Страна.ua" Садовый добавил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился из-за "прошлогодних обстрелов". Ранее глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 18 августа заявил, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, невозможно восстановить поврежденные объекты на 100%. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львов, украина, андрей садовой, укрэнерго, вооруженные силы рф