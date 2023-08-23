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Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения - РИА Новости, 23.08.2023
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19:21 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/lvov-1891833714.html
Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения
Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения - РИА Новости, 23.08.2023
Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения
Жители города Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, сообщил мэр Андрей Садовый. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:21
2023-08-23T19:21
львов
украина
андрей садовой
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жители города Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, сообщил мэр Андрей Садовый. "Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", — приводит слова мэра издание "Страна.ua" Садовый добавил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился из-за "прошлогодних обстрелов". Ранее глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 18 августа заявил, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, невозможно восстановить поврежденные объекты на 100%. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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львов, украина, андрей садовой, укрэнерго, вооруженные силы рф
Львов, Украина, Андрей Садовой, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
Мэр Львова предупредил, что зимой город может остаться без электроснабжения

Садовый: Львов зимой может остаться без электроснабжения на два месяца

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жители города Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, сообщил мэр Андрей Садовый.
"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", — приводит слова мэра издание "Страна.ua"
Садовый добавил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился из-за "прошлогодних обстрелов".
Ранее глава национальной энергетикой компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 18 августа заявил, что Украина начнет новый отопительный сезон с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом году, невозможно восстановить поврежденные объекты на 100%.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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