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Во Владивостоке и Уссурийске после сильного дождя затопило дороги

Во Владивостоке и Уссурийске после сильного дождя затопило дороги - РИА Новости, 23.08.2023

Во Владивостоке и Уссурийске после сильного дождя затопило дороги

Фронтальные разделы принесли в Приморье ливни и вызвали подтопления во Владивостоке и Уссурийске. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:55

2023-08-23T03:55

2023-08-23T03:55

владивосток

происшествия

уссурийск

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Фронтальные разделы принесли в Приморье ливни и вызвали подтопления во Владивостоке и Уссурийске. Синоптики ранее объявили штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона, которые принесут очень сильные дожди на значительную территорию края. В среду утром жители Уссурийска и Владивостока публикуют в соцсетях кадры с мест подтоплений. Так, в столице ДФО затопило дорогу под мостом в районе стадиона Строитель, там встали две машины. Также проезжая часть подтоплена в районе стадиона "Динамо" в центре города. В Уссурийске тонет тоннель по направлению к Слободе и ряд дворов. "Перекрыт тоннель в сторону Слободы. Второй проезд (в этот район) возможен на машинах высокой проходимости. Ливень продолжается", - сказал РИА Новости представитель администрации Уссурийского городского округа. По его словам, проезд в другие районы города не нарушен. В мэрии Владивостока РИА Новости уточнили, что вода на разных участках "то уходит, то приходит". Сейчас дождь перестал. В Telegram-канале предприятия "Содержание городских территорий" сообщается, что для обеспечения быстрого спуска воды в низинах и местах возможных подтоплений во Владивостоке были подняты решетки на сетях ливневой канализации. "Это улицы Борисенко, Калинина, Фирсова, Иманская, Приходько, Фадеева, Адмирала Невельского, Космонавтов, в районе стадионов "Динамо" и "Строитель", на "Седанке", "Зелёном острове" и другие адреса. Бригады инженерных сетей МБУ "Содержание Городских Территорий" дежурят во всех районах города для оперативного реагирования в случае подтоплений", - говорится в сообщении. Как сообщает мэрия Владивостока, из-за сильного дождя буквально за минуты на дорогах стали образовываться потоки воды. "Дорожники заранее открыли решётки на сетях ливневой канализации, чтобы обеспечить более быстрый спуск воды с дорог в низменных точках города. Однако даже открытые дождеприёмные камеры на некоторых точках не успевали принимать все потоки воды, хлынувшие с косогоров. Скопление воды фиксировалось в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской, Луговой", - отмечают в администрации. При этом вода сходит, проезд есть везде, где наблюдалось скопление воды. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в течение среды. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. В крае введен региональный режим ЧС. Уссурийский ГО оказался одним из наиболее пострадавших: там прорвало дамбу, были эвакуированы местные жители.

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владивосток, происшествия, уссурийск, уссурийский городской округ