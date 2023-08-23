Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге
Лавров и глава МИД ЮАР обсудили в Йоханнесбурге двустороннее сотрудничество
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге различные аспекты двустороннего стратегического партнерства, сообщили в российском дипведомстве.
Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет Лавров, а президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в видеоформате.
"В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Как отмечается в сообщении, Лавров высоко оценил усилия южноафриканского председательства в БРИКС и выразил уверенность, что встреча в Йоханнесбурге в верхах станет важным шагом вперед на пути углубления взаимодействия в формате БРИКС-Африка.