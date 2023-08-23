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Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге - РИА Новости, 23.08.2023
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16:50 23.08.2023 (обновлено: 18:52 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/lavrov-1891796025.html
Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге
Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге - РИА Новости, 23.08.2023
Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге различные... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:50
2023-08-23T18:52
в мире
россия
юар
йоханнесбург
наледи пандор
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге различные аспекты двустороннего стратегического партнерства, сообщили в российском дипведомстве. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет Лавров, а президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в видеоформате. "В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте министерства. Как отмечается в сообщении, Лавров высоко оценил усилия южноафриканского председательства в БРИКС и выразил уверенность, что встреча в Йоханнесбурге в верхах станет важным шагом вперед на пути углубления взаимодействия в формате БРИКС-Африка.
https://ria.ru/20230821/briks-1891210233.html
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в мире, россия, юар, йоханнесбург, наледи пандор, сергей лавров, владимир путин, оон, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Наледи Пандор, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, БРИКС
Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге

Лавров и глава МИД ЮАР обсудили в Йоханнесбурге двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге различные аспекты двустороннего стратегического партнерства, сообщили в российском дипведомстве.
Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет Лавров, а президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в видеоформате.
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"В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Как отмечается в сообщении, Лавров высоко оценил усилия южноафриканского председательства в БРИКС и выразил уверенность, что встреча в Йоханнесбурге в верхах станет важным шагом вперед на пути углубления взаимодействия в формате БРИКС-Африка.
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Вчера, 16:28
 
В миреРоссияЮАРЙоханнесбургНаледи ПандорСергей ЛавровВладимир ПутинООНБРИКС
 
 
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