https://ria.ru/20230823/lavrov-1891796025.html

Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге

Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге - РИА Новости, 23.08.2023

Лавров встретился с главой МИД ЮАР в Йоханнесбурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге различные... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:50

2023-08-23T16:50

2023-08-23T18:52

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудили на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге различные аспекты двустороннего стратегического партнерства, сообщили в российском дипведомстве. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет Лавров, а президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в видеоформате. "В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в комментарии на сайте министерства. Как отмечается в сообщении, Лавров высоко оценил усилия южноафриканского председательства в БРИКС и выразил уверенность, что встреча в Йоханнесбурге в верхах станет важным шагом вперед на пути углубления взаимодействия в формате БРИКС-Африка.

https://ria.ru/20230821/briks-1891210233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, юар, йоханнесбург, наледи пандор, сергей лавров, владимир путин, оон, брикс