В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил
Лагерь в Анапе, в который проник педофил, закрыли из-за нарушений в эксплуатации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от действий педофила, закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений в эксплуатации, сообщили в надзорном ведомстве региона.
По данным прокуратуры, детский лагерь "Счастливое детство" ООО "Агентство Кредо" начал функционировать в июле. При его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих. Ранее надзорное ведомство направило в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения выявленных нарушений.
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"В настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены три дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
В начале августа в СУ СК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело. Суд заключил его под стражу до 29 сентября. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.