https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html

В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил

В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил - РИА Новости, 23.08.2023

В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил

Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от действий педофила, закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:59

2023-08-23T20:59

2023-08-23T20:59

происшествия

анапа

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от действий педофила, закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений в эксплуатации, сообщили в надзорном ведомстве региона. По данным прокуратуры, детский лагерь "Счастливое детство" ООО "Агентство Кредо" начал функционировать в июле. При его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих. Ранее надзорное ведомство направило в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения выявленных нарушений. "В настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены три дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В начале августа в СУ СК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело. Суд заключил его под стражу до 29 сентября. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html

https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)