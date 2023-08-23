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В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил - РИА Новости, 23.08.2023
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20:59 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html
В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил
В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил - РИА Новости, 23.08.2023
В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил
Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от действий педофила, закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:59
2023-08-23T20:59
происшествия
анапа
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от действий педофила, закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений в эксплуатации, сообщили в надзорном ведомстве региона. По данным прокуратуры, детский лагерь "Счастливое детство" ООО "Агентство Кредо" начал функционировать в июле. При его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих. Ранее надзорное ведомство направило в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения выявленных нарушений. "В настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены три дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В начале августа в СУ СК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело. Суд заключил его под стражу до 29 сентября. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html
https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html
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происшествия, анапа, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Анапе закрыли лагерь "Счастливое детство", в который проник педофил

Лагерь в Анапе, в который проник педофил, закрыли из-за нарушений в эксплуатации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе, где ранее две девочки пострадали от действий педофила, закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений в эксплуатации, сообщили в надзорном ведомстве региона.
По данным прокуратуры, детский лагерь "Счастливое детство" ООО "Агентство Кредо" начал функционировать в июле. При его эксплуатации допускались многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих. Ранее надзорное ведомство направило в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения выявленных нарушений.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила
14 августа, 11:05
«
"В настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены три дела по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
В начале августа в СУ СК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении жителя Воронежской области уголовное дело. Суд заключил его под стражу до 29 сентября. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
1 августа, 17:29
 
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