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Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 23.08.2023
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Продвижение российских сил на купянском направлении идет хорошими темпами, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:16
2023-08-23T12:16
2023-08-23T12:16
специальная военная операция на украине
россия
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Продвижение российских сил на купянском направлении идет хорошими темпами, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "На протяжении фронта есть острые участки, такие как купянское направление. Там сейчас наши идут вперед с хорошим темпом", - сказал он. Гагин добавил, что на артемовском направлении Клещеевка остается под контролем России, там идут серьезные бои. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок. В сводках Минобороны за 21-22 августа сообщалось об улучшении положения ВС РФ по переднему краю и отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Гагин: ВС России продвигаются на Купянском направлении хорошими темпами