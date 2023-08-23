https://ria.ru/20230823/kupyansk-1891710402.html

Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 23.08.2023

Гагин рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Продвижение российских сил на купянском направлении идет хорошими темпами, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:16

2023-08-23T12:16

2023-08-23T12:16

специальная военная операция на украине

россия

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Продвижение российских сил на купянском направлении идет хорошими темпами, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" советник врио главы ДНР Ян Гагин. "На протяжении фронта есть острые участки, такие как купянское направление. Там сейчас наши идут вперед с хорошим темпом", - сказал он. Гагин добавил, что на артемовском направлении Клещеевка остается под контролем России, там идут серьезные бои. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок. В сводках Минобороны за 21-22 августа сообщалось об улучшении положения ВС РФ по переднему краю и отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ян гагин, вооруженные силы украины