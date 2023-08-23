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Россияне вместо итальянских ресторанов стали выбирать русскую кухню - РИА Новости, 23.08.2023
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Туризм
 
17:30 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kukhnya-1891789180.html
Россияне вместо итальянских ресторанов стали выбирать русскую кухню
Россияне вместо итальянских ресторанов стали выбирать русскую кухню - РИА Новости, 23.08.2023
Россияне вместо итальянских ресторанов стали выбирать русскую кухню
Фастфуд, русская и азиатская кухня смогли вытеснить итальянскую и стали самыми популярными в России концепциями питания, говорится в исследовании системы... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:30
2023-08-23T17:30
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Фастфуд, русская и азиатская кухня смогли вытеснить итальянскую и стали самыми популярными в России концепциями питания, говорится в исследовании системы автоматизации ресторанов Absolut POS. В нем приняло участи более трех тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России. "Сети фастфуда оказались самым любимым у россиян форматом общепита: их предпочитают 34 процента респондентов. В тройке самых популярных типов заведений оказались рестораны смешанной и русской кухни – 27,6 процента, а также азиатской, включая суши-бары – их предпочитают 19 процентов респондентов", – рассказали аналитики. Там отметили, что каждый десятый опрошенный ответил, что больше всего любит грузинскую кухню. А вот к заведениям итальянской кухни и пиццериям интерес оказался самым низким – их выбрали всего девять процентов россиян, сообщили аналитики. "Если еще пять лет назад наибольшей популярностью пользовались рестораны итальянской кухни, то сегодня их вытеснило разнообразие концепций современного фастфуда, азиатской кухни и возможность заказать любимые домашние блюда – борщ или котлеты – даже в самом модном заведении", – отметил региональный директор Absolut POS в России и Белоруссии Алексей Смирнов. Отмечается, что более трети россиян (31 процент) признались, что перестали ходить в кафе и рестораны, предпочитая готовить дома. "Четверть опрошенных ходят в рестораны раз в месяц, чуть меньше (17 процентов) – посещают кафе два-три раза в год по праздникам. Еще 12 процентов опрошенных ходят в рестораны несколько раз в неделю, а 15 процентов – несколько раз в месяц", – уточнили в исследовании.
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Туризм, Новости - Туризм, Еда - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, гастрономия, Рестораны, Туризм
Россияне вместо итальянских ресторанов стали выбирать русскую кухню

Исследование: русская кухня вытеснила итальянскую в предпочтениях у россиян

© iStock.com / Arx0ntПельмени с мясом
Пельмени с мясом - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / Arx0nt
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Фастфуд, русская и азиатская кухня смогли вытеснить итальянскую и стали самыми популярными в России концепциями питания, говорится в исследовании системы автоматизации ресторанов Absolut POS.
В нем приняло участи более трех тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России. "Сети фастфуда оказались самым любимым у россиян форматом общепита: их предпочитают 34 процента респондентов. В тройке самых популярных типов заведений оказались рестораны смешанной и русской кухни – 27,6 процента, а также азиатской, включая суши-бары – их предпочитают 19 процентов респондентов", – рассказали аналитики.
Там отметили, что каждый десятый опрошенный ответил, что больше всего любит грузинскую кухню. А вот к заведениям итальянской кухни и пиццериям интерес оказался самым низким – их выбрали всего девять процентов россиян, сообщили аналитики.
"Если еще пять лет назад наибольшей популярностью пользовались рестораны итальянской кухни, то сегодня их вытеснило разнообразие концепций современного фастфуда, азиатской кухни и возможность заказать любимые домашние блюда – борщ или котлеты – даже в самом модном заведении", – отметил региональный директор Absolut POS в России и Белоруссии Алексей Смирнов.
Отмечается, что более трети россиян (31 процент) признались, что перестали ходить в кафе и рестораны, предпочитая готовить дома. "Четверть опрошенных ходят в рестораны раз в месяц, чуть меньше (17 процентов) – посещают кафе два-три раза в год по праздникам. Еще 12 процентов опрошенных ходят в рестораны несколько раз в неделю, а 15 процентов – несколько раз в месяц", – уточнили в исследовании.
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