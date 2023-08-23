https://ria.ru/20230823/krym-1891656356.html

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 23.08.2023

Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов

Звуки взрывов возможны в различных районах Крыма в среду из-за уничтожения взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики по информационной политике РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:52

2023-08-23T08:52

2023-08-23T08:52

республика крым

олег крючков

керчь

армянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Звуки взрывов возможны в различных районах Крыма в среду из-за уничтожения взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телегам-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское - с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым - с 11.00 до 13.00, с. Багерово Ленинский район, г. Керчь, кооператив "Судоремонтник" - с 10.00 до 17.00, г. Армянск, село Перекоп - с 10.00 до 17.00, Джанкойский район, с. Майское - с 10.00 до 17.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html

республика крым

керчь

армянск

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Влада Копылова

республика крым, олег крючков, керчь, армянск