https://ria.ru/20230823/krym-1891656356.html
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 23.08.2023
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
Звуки взрывов возможны в различных районах Крыма в среду из-за уничтожения взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики по информационной политике РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:52
2023-08-23T08:52
2023-08-23T08:52
республика крым
олег крючков
керчь
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Звуки взрывов возможны в различных районах Крыма в среду из-за уничтожения взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телегам-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское - с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым - с 11.00 до 13.00, с. Багерово Ленинский район, г. Керчь, кооператив "Судоремонтник" - с 10.00 до 17.00, г. Армянск, село Перекоп - с 10.00 до 17.00, Джанкойский район, с. Майское - с 10.00 до 17.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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республика крым
керчь
армянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, олег крючков, керчь, армянск
Республика Крым, Олег Крючков, Керчь, Армянск
Жителей Крыма предупредили о возможных звуках взрывов
Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма