https://ria.ru/20230823/kredity-1891778550.html

В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам

В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам - РИА Новости, 23.08.2023

В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам, такой запрос депутат направил председателю... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:03

2023-08-23T16:03

2023-08-23T16:03

владислав даванков

эльвира набиуллина

госдума рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам, такой запрос депутат направил председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной. "Прошу вас рассмотреть инициативу о введении обязанности для кредитных и микрофинансовых организаций уведомлять супругов о взятии кредитов или займов их супругом и в случае её поддержки внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Центрального Банка России, регулирующие обязанности кредитных и микрофинансовых организаций", - сказано в запросе. По словам Даванкова, уведомление можно присылать через "Госуслуги" или смс-сообщения. "Как говорится, предупреждён – значит вооружён. Это защитит людей от брачных аферистов, сэкономит нервы и деньги", – приводят слова Даванкова в пресс-службе партии. Как пояснил вице-спикер Госдумы, если люди находятся в браке, каждый из них может взять кредит или микрозайм, и согласие супруга на это не требуется. "Но иногда такие "сюрпризы" приводят к ссорам и даже разводам. Суд может решить, что обязательства по кредиту будут гаситься за счёт общего имущества. Таким образом, финансовые обязательства могут лечь и на супруга, который не знал о взятом кредите", – отметил Даванков.

https://ria.ru/20230816/potrebkredity-1890500178.html

https://ria.ru/20230822/kreditnyy_dogovor-1891512332.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав даванков, эльвира набиуллина, госдума рф