В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам
В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов или займов их супругам
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбъявления о кредитах наличными на улице Москвы
Объявления о кредитах наличными на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам, такой запрос депутат направил председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной.
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"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении обязанности для кредитных и микрофинансовых организаций уведомлять супругов о взятии кредитов или займов их супругом и в случае её поддержки внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Центрального Банка России, регулирующие обязанности кредитных и микрофинансовых организаций", - сказано в запросе.
По словам Даванкова, уведомление можно присылать через "Госуслуги" или смс-сообщения.
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"Как говорится, предупреждён – значит вооружён. Это защитит людей от брачных аферистов, сэкономит нервы и деньги", – приводят слова Даванкова в пресс-службе партии.
Как пояснил вице-спикер Госдумы, если люди находятся в браке, каждый из них может взять кредит или микрозайм, и согласие супруга на это не требуется.
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"Но иногда такие "сюрпризы" приводят к ссорам и даже разводам. Суд может решить, что обязательства по кредиту будут гаситься за счёт общего имущества. Таким образом, финансовые обязательства могут лечь и на супруга, который не знал о взятом кредите", – отметил Даванков.