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В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам - РИА Новости, 23.08.2023
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16:03 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kredity-1891778550.html
В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам
В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам - РИА Новости, 23.08.2023
В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам, такой запрос депутат направил председателю... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:03
2023-08-23T16:03
владислав даванков
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам, такой запрос депутат направил председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной. "Прошу вас рассмотреть инициативу о введении обязанности для кредитных и микрофинансовых организаций уведомлять супругов о взятии кредитов или займов их супругом и в случае её поддержки внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Центрального Банка России, регулирующие обязанности кредитных и микрофинансовых организаций", - сказано в запросе. По словам Даванкова, уведомление можно присылать через "Госуслуги" или смс-сообщения. "Как говорится, предупреждён – значит вооружён. Это защитит людей от брачных аферистов, сэкономит нервы и деньги", – приводят слова Даванкова в пресс-службе партии. Как пояснил вице-спикер Госдумы, если люди находятся в браке, каждый из них может взять кредит или микрозайм, и согласие супруга на это не требуется. "Но иногда такие "сюрпризы" приводят к ссорам и даже разводам. Суд может решить, что обязательства по кредиту будут гаситься за счёт общего имущества. Таким образом, финансовые обязательства могут лечь и на супруга, который не знал о взятом кредите", – отметил Даванков.
https://ria.ru/20230816/potrebkredity-1890500178.html
https://ria.ru/20230822/kreditnyy_dogovor-1891512332.html
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владислав даванков, эльвира набиуллина, госдума рф
Владислав Даванков, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам

В Госдуме предложили уведомлять людей о выдаче кредитов или займов их супругам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбъявления о кредитах наличными на улице Москвы
Объявления о кредитах наличными на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Объявления о кредитах наличными на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам, такой запрос депутат направил председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной.
«
"Прошу вас рассмотреть инициативу о введении обязанности для кредитных и микрофинансовых организаций уведомлять супругов о взятии кредитов или займов их супругом и в случае её поддержки внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Центрального Банка России, регулирующие обязанности кредитных и микрофинансовых организаций", - сказано в запросе.
По словам Даванкова, уведомление можно присылать через "Госуслуги" или смс-сообщения.
«
"Как говорится, предупреждён – значит вооружён. Это защитит людей от брачных аферистов, сэкономит нервы и деньги", – приводят слова Даванкова в пресс-службе партии.
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Как пояснил вице-спикер Госдумы, если люди находятся в браке, каждый из них может взять кредит или микрозайм, и согласие супруга на это не требуется.
«
"Но иногда такие "сюрпризы" приводят к ссорам и даже разводам. Суд может решить, что обязательства по кредиту будут гаситься за счёт общего имущества. Таким образом, финансовые обязательства могут лечь и на супруга, который не знал о взятом кредите", – отметил Даванков.
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Владислав ДаванковЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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