https://ria.ru/20230823/koran-1891814165.html

МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана

МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана - РИА Новости, 23.08.2023

МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана

МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:52

2023-08-23T17:52

2023-08-23T17:52

в мире

дания

анкара (провинция)

копенгаген

турция

мид турции

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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Ранее турецкий МИД вызывал дипломата 18, 21, 22 августа. "Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (23 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230822/koran-1891611424.html

дания

анкара (провинция)

копенгаген

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дания, анкара (провинция), копенгаген, турция, мид турции