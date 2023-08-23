https://ria.ru/20230823/koran-1891814165.html
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана - РИА Новости, 23.08.2023
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана
МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:52
2023-08-23T17:52
2023-08-23T17:52
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дания
анкара (провинция)
копенгаген
турция
мид турции
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Ранее турецкий МИД вызывал дипломата 18, 21, 22 августа. "Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (23 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230822/koran-1891611424.html
дания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, анкара (провинция), копенгаген, турция, мид турции
В мире, Дания, Анкара (провинция), Копенгаген, Турция, МИД Турции
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана
МИД Турции в четвертый раз вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана