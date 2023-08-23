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МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана - РИА Новости, 23.08.2023
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17:52 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/koran-1891814165.html
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана - РИА Новости, 23.08.2023
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана
МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:52
2023-08-23T17:52
в мире
дания
анкара (провинция)
копенгаген
турция
мид турции
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Ранее турецкий МИД вызывал дипломата 18, 21, 22 августа. &quot;Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (23 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран&quot;, - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230822/koran-1891611424.html
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анкара (провинция)
копенгаген
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в мире, дания, анкара (провинция), копенгаген, турция, мид турции
В мире, Дания, Анкара (провинция), Копенгаген, Турция, МИД Турции
МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана

МИД Турции в четвертый раз вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. МИД Турции уже в четвертый раз за месяц вызвал временного поверенного в делах посольства Дании в Анкаре из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее турецкий МИД вызывал дипломата 18, 21, 22 августа.
«

"Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (23 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран", - сообщил собеседник агентства.

Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Швеции подали еще 12 заявок на проведение акций с сожжением Корана
22 августа, 21:10
 
В миреДанияАнкара (провинция)КопенгагенТурцияМИД Турции
 
 
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