https://ria.ru/20230823/kopter-1891856339.html

Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер

Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер - РИА Новости, 23.08.2023

Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер

Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T21:59

2023-08-23T21:59

2023-08-23T21:59

происшествия

таганрог

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов. По данным СКЖД, в 7.50 мск среды на участке Таганрог-Пассажирский-Морская на железнодорожном пути был обнаружен "посторонний предмет". "Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении", - сказал журналистам сотрудник железной дороги. После окончания работы правоохранительных органов движение пригородных поездов было возобновлено с задержкой 1 час 20 минут, отметил он. В правительстве Ростовской области уточнили, что на месте работали специалисты-кинологи. "Установлено, что это коптер гражданского назначения, потерявший управление. Предмет был изъят с места падения правоохранительными органами", - сказал он. Владельца коптера ищут.

https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887254621.html

таганрог

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таганрог, ростовская область