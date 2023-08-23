https://ria.ru/20230823/kopter-1891856339.html
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер - РИА Новости, 23.08.2023
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер
Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:59
2023-08-23T21:59
2023-08-23T21:59
происшествия
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов. По данным СКЖД, в 7.50 мск среды на участке Таганрог-Пассажирский-Морская на железнодорожном пути был обнаружен "посторонний предмет". "Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении", - сказал журналистам сотрудник железной дороги. После окончания работы правоохранительных органов движение пригородных поездов было возобновлено с задержкой 1 час 20 минут, отметил он. В правительстве Ростовской области уточнили, что на месте работали специалисты-кинологи. "Установлено, что это коптер гражданского назначения, потерявший управление. Предмет был изъят с места падения правоохранительными органами", - сказал он. Владельца коптера ищут.
https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887254621.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Ростовская область
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер
Под Таганрогом было остановлено движение поездов из-за упавшего на пути коптера