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Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер - РИА Новости, 23.08.2023
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21:59 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kopter-1891856339.html
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер - РИА Новости, 23.08.2023
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер
Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:59
2023-08-23T21:59
происшествия
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов. По данным СКЖД, в 7.50 мск среды на участке Таганрог-Пассажирский-Морская на железнодорожном пути был обнаружен "посторонний предмет". "Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении", - сказал журналистам сотрудник железной дороги. После окончания работы правоохранительных органов движение пригородных поездов было возобновлено с задержкой 1 час 20 минут, отметил он. В правительстве Ростовской области уточнили, что на месте работали специалисты-кинологи. "Установлено, что это коптер гражданского назначения, потерявший управление. Предмет был изъят с места падения правоохранительными органами", - сказал он. Владельца коптера ищут.
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происшествия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Ростовская область
Под Таганрогом на железнодорожные пути упал коптер

Под Таганрогом было остановлено движение поездов из-за упавшего на пути коптера

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Коптер гражданского назначения упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области, задержав движение нескольких поездов.
По данным СКЖД, в 7.50 мск среды на участке Таганрог-Пассажирский-Морская на железнодорожном пути был обнаружен "посторонний предмет". "Для его проверки были вызваны правоохранительные органы, в связи с чем было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении", - сказал журналистам сотрудник железной дороги.
После окончания работы правоохранительных органов движение пригородных поездов было возобновлено с задержкой 1 час 20 минут, отметил он.
В правительстве Ростовской области уточнили, что на месте работали специалисты-кинологи. "Установлено, что это коптер гражданского назначения, потерявший управление. Предмет был изъят с места падения правоохранительными органами", - сказал он. Владельца коптера ищут.
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