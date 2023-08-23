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В финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов - РИА Новости, 23.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
19:52 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/konkurs-1891837762.html
В финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов
В финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов - РИА Новости, 23.08.2023
В финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов
В шорт-лист премии "Лучший промышленный дизайн России" вошло 70 проектов, победителей назовут 28 августа, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:52
2023-08-23T19:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
технологии
россия
санкт-петербург
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В шорт-лист премии "Лучший промышленный дизайн России" вошло 70 проектов, победителей назовут 28 августа, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.&quot;На участие в премии было зарегистрировано более 500 заявок из 36 регионов страны, из них мы отобрали 70, которые вошли в шорт-лист. Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек&quot;, - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В конкурсе участвовали проекты из самых разных областей: специалисты в номинациях "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип" оценивали мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, обувь, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек.Среди проектов - прибор для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорожденных, а также первый в России низкопольный электробус малого класса. В частности, московские разработчики представили лазерный станок, применяемый в телекоммуникациях, нефтегазовом комплексе, а также для создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта. Промышленные дизайнеры из Санкт-Петербурга представили специальную коляску для маломобильных собак.
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общество, технологии, россия, санкт-петербург, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Владислав Овчинский, Москва

В финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов

© Фото : пресс-служба ДИППФинал конкурса "Лучший промышленный дизайн России"
Финал конкурса Лучший промышленный дизайн России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России"
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В шорт-лист премии "Лучший промышленный дизайн России" вошло 70 проектов, победителей назовут 28 августа, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«

"На участие в премии было зарегистрировано более 500 заявок из 36 регионов страны, из них мы отобрали 70, которые вошли в шорт-лист. Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

В конкурсе участвовали проекты из самых разных областей: специалисты в номинациях "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип" оценивали мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, обувь, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек.
Среди проектов - прибор для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорожденных, а также первый в России низкопольный электробус малого класса. В частности, московские разработчики представили лазерный станок, применяемый в телекоммуникациях, нефтегазовом комплексе, а также для создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта. Промышленные дизайнеры из Санкт-Петербурга представили специальную коляску для маломобильных собак.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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