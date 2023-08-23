В финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России" вышло 70 проектов
© Фото : пресс-служба ДИППФинал конкурса "Лучший промышленный дизайн России"
© Фото : пресс-служба ДИПП
Финал конкурса "Лучший промышленный дизайн России"
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В шорт-лист премии "Лучший промышленный дизайн России" вошло 70 проектов, победителей назовут 28 августа, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"На участие в премии было зарегистрировано более 500 заявок из 36 регионов страны, из них мы отобрали 70, которые вошли в шорт-лист. Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В конкурсе участвовали проекты из самых разных областей: специалисты в номинациях "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип" оценивали мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, обувь, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек.
Среди проектов - прибор для проведения неинвазивной дыхательной терапии новорожденных, а также первый в России низкопольный электробус малого класса. В частности, московские разработчики представили лазерный станок, применяемый в телекоммуникациях, нефтегазовом комплексе, а также для создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта. Промышленные дизайнеры из Санкт-Петербурга представили специальную коляску для маломобильных собак.