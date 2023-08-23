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СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в коллекторе под Воронежем
СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в коллекторе под Воронежем - РИА Новости, 23.08.2023
СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в коллекторе под Воронежем
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 18-летнего сына в пропускном коллекторе плотины пруда в Воронежской области, сообщило в среду... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:38
2023-08-23T17:38
2023-08-23T17:52
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бутурлиновский район
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 18-летнего сына в пропускном коллекторе плотины пруда в Воронежской области, сообщило в среду управление СК РФ по региону. "Утром 22 августа 2023 года в пропускном коллекторе плотины пруда, расположенного вблизи села Чулок Бутурлиновского района Воронежской области, обнаружены тела 46-летнего мужчины и его 18-летнего сына без видимых следов насильственной смерти. Следственными органами по данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Следователем опрошены родственники погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти. По данным телеграм-канала "Вести Воронеж", мужчина арендовал пруд, чтобы разводить там рыбу. Во вторник отец с сыном поехали туда, залезли в колодец плотины, чтобы отрегулировать задвижку, и задохнулись.
https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, бутурлиновский район
Происшествия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Бутурлиновский район
СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в коллекторе под Воронежем
СК выясняет причины гибели мужчины и его сына в коллекторе плотины под Воронежем