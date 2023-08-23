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Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев
Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев - РИА Новости, 23.08.2023
Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев
Президент США Джо Байден заявил, что американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий из-за изменения климата. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T00:53
2023-08-23T00:53
2023-08-23T00:53
сша
техас
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в мире
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий из-за изменения климата. "Люди по стране испытывают опустошающее влияние экстремальной погоды, ухудшившейся с изменением климата", - говорится в опубликованном сообщении главы государства. Байден также добавил, что в связи с приходом сезона ураганов его администрация предпринимает шаги к укреплению готовности США противостоять погодным явлениям. Отдельно комментируя надвигающийся на штат Техас тропический шторм "Гарольд", американский лидер сообщил об отправке в регион специалистов по борьбе с чрезвычайными ситуациями для помощи властям штата.
https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html
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сша, техас, джо байден, в мире
США, Техас, Джо Байден, В мире
Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев
Байден: экстремальные погодные условия опустошающе влияют на американцев