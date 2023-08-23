https://ria.ru/20230823/klimat-1891629690.html

Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев

Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев - РИА Новости, 23.08.2023

Байден заявил об "опустошающем" влиянии изменения климата на американцев

Президент США Джо Байден заявил, что американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий из-за изменения климата. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T00:53

2023-08-23T00:53

2023-08-23T00:53

сша

техас

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американцы испытывают опустошающее влияние экстремальных погодных условий из-за изменения климата. "Люди по стране испытывают опустошающее влияние экстремальной погоды, ухудшившейся с изменением климата", - говорится в опубликованном сообщении главы государства. Байден также добавил, что в связи с приходом сезона ураганов его администрация предпринимает шаги к укреплению готовности США противостоять погодным явлениям. Отдельно комментируя надвигающийся на штат Техас тропический шторм "Гарольд", американский лидер сообщил об отправке в регион специалистов по борьбе с чрезвычайными ситуациями для помощи властям штата.

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, техас, джо байден, в мире