https://ria.ru/20230823/kino-1891828454.html

Фильм "Снегирь" Хлебникова покажут в Китае

Фильм "Снегирь" Хлебникова покажут в Китае - РИА Новости, 23.08.2023

Фильм "Снегирь" Хлебникова покажут в Китае

Фильм "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова покажут в Китае в рамках фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 3 сентября, сообщили на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:49

2023-08-23T18:49

2023-08-23T18:49

культура

китай

пекин

хэйхэ

борис хлебников

алексей пиманов

кино и сериалы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фильм "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова покажут в Китае в рамках фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 3 сентября, сообщили на официальном сайте Минкультуры России. "С 27 августа по 3 сентября в Китае пройдет Russian Film Festival, организованный компанией "Роскино" при поддержке министерства культуры Российской Федерации и организации China Film Art Research Center. Впервые география мероприятия включает сразу три города: показы пройдут в Пекине, Хэйхэ и Сучжоу... Программа офлайн-показов в китайских городах включает шесть фильмов. Зрители увидят новый фильм-катастрофу "Снегирь" Бориса Хлебникова", – говорится в сообщении.Китайским зрителям также покажут спортивные драмы "Бультерьер" Василия Быстрова, "Начать сначала" Ирины Гобозашвили и "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, криминальную драму "Межсезонье" Александра Ханта и фильм в жанре "роуд-муви" – "Китобой" Филиппа Юрьева (обладатель главного приза 4-го Международного кинофестиваля в Пинъяо, Китай и Гран-при 77-го Венецианского кинофестиваля в Венеции, программа Giornate degli autori). Отмечается, что бесплатные показы Russian Film Festival пройдут с 27 по 29 августа в кинотеатре Wanda Cinema в Хэйхэ. Затем фестиваль переедет в Пекин, где предусмотрена самая продолжительная программа. Жители и гости китайской столицы смогут увидеть российские фильмы с 29 августа по 2 сентября в кинотеатре Art Cinema. После этого 29 августа состоится официальная церемония открытия фестиваля. В Сучжоу Russian Film Festival пройдет с 1 по 3 сентября в Culture And Arts Centre. В Китай приедет творческая делегация представителей фильмов: актеры Макар Хлебников ("Снегирь"), Евгения Лапова ("Одиннадцать молчаливых мужчин"), режиссеры Ирина Гобозашвили ("Начать сначала") и Александр Хант ("Межсезонье") и продюсеры Валерия Охотницкая ("Бультерьер"), Мария Наговицына ("Одиннадцать молчаливых мужчин"). Помимо творческих встреч со зрителями, программа визита российской делегации включает также встречу с китайскими кинокомпаниями для обсуждения потенциального сотрудничества, посещение киноиндустриального парка в Сучжоу (Suzhou Film and Television Industry Park) и другие мероприятия.

https://ria.ru/20230607/kino-1876772975.html

китай

пекин

хэйхэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

китай, пекин, хэйхэ, борис хлебников, алексей пиманов, кино и сериалы