https://ria.ru/20230823/khimki-1891672422.html

Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА

Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2023

Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА

Пострадавших после атаки БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Химок. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:00

2023-08-23T10:00

2023-08-23T10:15

химки

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Химок."Ночью 23 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над городским округом Химки. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.На месте происшествия работают экстренные службы и Следственный комитет, рассказал собеседник агентства. Глава Химок Дмитрий Волошин находится на месте происшествия и держит ситуацию на личном контроле.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщало, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны отмечали, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20230823/povrezhdenie-1891646767.html

https://ria.ru/20230821/dron-1891333715.html

химки

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

химки, происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин