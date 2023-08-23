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Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2023
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10:00 23.08.2023 (обновлено: 10:15 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/khimki-1891672422.html
Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА
Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2023
Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА
Пострадавших после атаки БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Химок. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:00
2023-08-23T10:15
химки
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Химок."Ночью 23 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над городским округом Химки. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.На месте происшествия работают экстренные службы и Следственный комитет, рассказал собеседник агентства. Глава Химок Дмитрий Волошин находится на месте происшествия и держит ситуацию на личном контроле.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщало, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны отмечали, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20230823/povrezhdenie-1891646767.html
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химки
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химки, происшествия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин
Химки, Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Власти Химок рассказали о последствиях атаки БПЛА

Пострадавших при атаке БПЛА в Химках нет, на месте работают экстренные службы

© Фото : администрация г.о. ХимкиХимки
Химки - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : администрация г.о. Химки
Химки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Химок.
"Ночью 23 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над городским округом Химки. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
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Вчера, 06:46
На месте происшествия работают экстренные службы и Следственный комитет, рассказал собеседник агентства. Глава Химок Дмитрий Волошин находится на месте происшествия и держит ситуацию на личном контроле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщало, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны отмечали, что пострадавших нет.
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