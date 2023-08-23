Рейтинг@Mail.ru
Путь к Харькову расчищен. В США сообщили о панике украинского командования - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kharkov-1891829597.html
Путь к Харькову расчищен. В США сообщили о панике украинского командования
Путь к Харькову расчищен. В США сообщили о панике украинского командования - РИА Новости, 23.08.2023
Путь к Харькову расчищен. В США сообщили о панике украинского командования
Россияне смогут освободить Харьков после разгрома сил ВСУ под Купянском, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:52
2023-08-23T18:52
политика
харьков
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне смогут освободить Харьков после разгрома сил ВСУ под Купянском, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Украинская армия испытывает нехватку живой силы. &lt;…&gt; Теперь они спешно передвигают оставшиеся войска туда-сюда, чтобы удержать фронт. Под Купянском россияне нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав их оборону", — сказал офицер.По оценке эксперта, скоро город перейдет под контроль Москвы, после чего освобождение Харькова станет вопросом времени.Риттер отметил, что из-за отсутствия достаточного количества людей ВСУ не могут создать сплошную линию обороны. Это в скором времени приведет к прорыву фронта в разных местах и потере контроля над ситуацией киевским командованием, спрогнозировал бывший разведчик.В середине августа глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил об эвакуации более 200 жителей из Купянского района. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов, речь шла о 12 тысячах человек.Как заявляли на минувшей неделе в Минобороны, российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891787688.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, харьков, вооруженные силы украины, россия
Политика, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия
Путь к Харькову расчищен. В США сообщили о панике украинского командования

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия освободит Харьков после взятия Купянска

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне смогут освободить Харьков после разгрома сил ВСУ под Купянском, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«
"Украинская армия испытывает нехватку живой силы. <…> Теперь они спешно передвигают оставшиеся войска туда-сюда, чтобы удержать фронт. Под Купянском россияне нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав их оборону", — сказал офицер.
По оценке эксперта, скоро город перейдет под контроль Москвы, после чего освобождение Харькова станет вопросом времени.
Риттер отметил, что из-за отсутствия достаточного количества людей ВСУ не могут создать сплошную линию обороны. Это в скором времени приведет к прорыву фронта в разных местах и потере контроля над ситуацией киевским командованием, спрогнозировал бывший разведчик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Переговоры будут с другим. В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Вчера, 16:31
В середине августа глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил об эвакуации более 200 жителей из Купянского района. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов, речь шла о 12 тысячах человек.
Как заявляли на минувшей неделе в Минобороны, российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России
Вчера, 14:46
 
ПолитикаХарьковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала