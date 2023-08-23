Путь к Харькову расчищен. В США сообщили о панике украинского командования
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия освободит Харьков после взятия Купянска
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне смогут освободить Харьков после разгрома сил ВСУ под Купянском, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«
"Украинская армия испытывает нехватку живой силы. <…> Теперь они спешно передвигают оставшиеся войска туда-сюда, чтобы удержать фронт. Под Купянском россияне нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав их оборону", — сказал офицер.
По оценке эксперта, скоро город перейдет под контроль Москвы, после чего освобождение Харькова станет вопросом времени.
Риттер отметил, что из-за отсутствия достаточного количества людей ВСУ не могут создать сплошную линию обороны. Это в скором времени приведет к прорыву фронта в разных местах и потере контроля над ситуацией киевским командованием, спрогнозировал бывший разведчик.
В середине августа глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил об эвакуации более 200 жителей из Купянского района. Он также не исключал объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов, речь шла о 12 тысячах человек.
Как заявляли на минувшей неделе в Минобороны, российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.