https://ria.ru/20230823/keniya-1891817252.html

В Кении может появиться первый женский монастырь РПЦ

В Кении может появиться первый женский монастырь РПЦ - РИА Новости, 23.08.2023

В Кении может появиться первый женский монастырь РПЦ

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) рассказал, что монахиня Матрона (Джепчирчир) по прохождении монастырской практики в Москве может... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:40

2023-08-23T18:40

2023-08-23T18:40

религия

африка

кения

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русская православная церковь

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) рассказал, что монахиня Матрона (Джепчирчир) по прохождении монастырской практики в Москве может стать игуменией и возглавить монастырь в Кении в ближайшее время. Дочь кенийского благочинного в округе Нанди (Кения) священника Тита Кипнджена Абигейл Джепчирчир, в монашестве Матрона в честь блаженной Матроны Московской, стала первой монахиней в Патриаршем экзархате Африки. Она приняла постриг 4 января 2023 года в Богородице-Рождественском женском монастыре Москвы. “Она еще не игумения, но мы надеемся, что… в ближайшее время, если Бог даст, по прошествии практики в Богородице-Рождественском монастыре в Москве она отправится в Кению и будет нашей первой русской игуменией. Чернокожая русская игумения – так и будет звучать”, – сказал митрополит в эфире “Соловьев.Live”. Он отметил, что в Кении будет организован монастырь, в который придут монахини. “Ведь греки всячески блокировали монашескую жизнь на африканском континенте. Потому что мы понимаем, что краеугольным камнем любой церковной единицы является монашество. Там, где есть монастыри, духовная жизнь неистребима”, – заключил он. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Леонид. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.

https://ria.ru/20230818/afrika-1890796182.html

https://ria.ru/20230818/stalin-1890857586.html

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африка, кения, москва, русская православная церковь