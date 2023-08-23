https://ria.ru/20230823/karshering-1891673448.html

В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка

В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка - РИА Новости, 23.08.2023

В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка

Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:07

2023-08-23T10:07

2023-08-23T13:22

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Двадцатисемилетний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части второй статьи 264 УК", — говорится в публикации.Водителю вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ранее в прокуратуре сообщали, что пьяный водитель без прав за рулем на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В ведомстве добавили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891622674.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто