https://ria.ru/20230823/karshering-1891673448.html
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка
Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:07
2023-08-23T10:07
2023-08-23T13:22
происшествия
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891681570_0:131:716:534_1920x0_80_0_0_8f2508a526a3c67b2b1a3d56491fb8c8.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Двадцатисемилетний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части второй статьи 264 УК", — говорится в публикации.Водителю вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ранее в прокуратуре сообщали, что пьяный водитель без прав за рулем на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В ведомстве добавили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891622674.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891681570_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_edbe96b757d0f12716bcf4f767b50137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка
Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на юге Москвы
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале
столичной прокуратуры.
"Двадцатисемилетний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части второй статьи 264 УК", — говорится в публикации.
Водителю вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами.
Уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Ранее в прокуратуре сообщали, что пьяный водитель без прав за рулем на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ведомстве добавили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали