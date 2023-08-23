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В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка - РИА Новости, 23.08.2023
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10:07 23.08.2023 (обновлено: 13:22 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/karshering-1891673448.html
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка
Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:07
2023-08-23T13:22
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Двадцатисемилетний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части второй статьи 264 УК", — говорится в публикации.Водителю вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ранее в прокуратуре сообщали, что пьяный водитель без прав за рулем на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В ведомстве добавили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего пятилетнего ребенка

Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на юге Москвы

© Фото : Прокуратура МосквыМесто ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве
Место ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
Место ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, сбивший пятилетнего ребенка на Веневской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Двадцатисемилетний водитель задержан в порядке статьи 91 УПК в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части второй статьи 264 УК", — говорится в публикации.
Водителю вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами.
Уточняется, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Ранее в прокуратуре сообщали, что пьяный водитель без прав за рулем на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребенка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ведомстве добавили, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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