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Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области - РИА Новости, 23.08.2023
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14:44 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kafe-1891756509.html
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области - РИА Новости, 23.08.2023
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области
Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области из-за многочисленных отравлений шаурмой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:44
2023-08-23T14:44
происшествия
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области из-за многочисленных отравлений шаурмой, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства. В связи с массовыми отправлениями шаурмой во Владимирской области управлением Роспотребнадзора по региону были проведены внеплановые проверки ряда предприятий быстрого обслуживания, в результате которых установлены нарушения санитарных требований, пояснили в ведомстве. "По результатам рассмотрения материалов административных дел об отравлениях, направленных управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в районные суды города Владимира, предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, признаны виновными, вынесено решение о приостановлении деятельности предприятий от 80 до 90 суток", - говорится в сообщении. Как сообщил в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа к врачам с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.
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происшествия, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области

Во Владимирской области закрыли некоторые кафе после случаев отравления шаурмой

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области из-за многочисленных отравлений шаурмой, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.
В связи с массовыми отправлениями шаурмой во Владимирской области управлением Роспотребнадзора по региону были проведены внеплановые проверки ряда предприятий быстрого обслуживания, в результате которых установлены нарушения санитарных требований, пояснили в ведомстве.
"По результатам рассмотрения материалов административных дел об отравлениях, направленных управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в районные суды города Владимира, предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, признаны виновными, вынесено решение о приостановлении деятельности предприятий от 80 до 90 суток", - говорится в сообщении.
Как сообщил в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа к врачам с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.
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ПроисшествияВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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