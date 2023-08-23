https://ria.ru/20230823/kafe-1891756509.html
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области - РИА Новости, 23.08.2023
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области
Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области из-за многочисленных отравлений шаурмой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:44
2023-08-23T14:44
2023-08-23T14:44
происшествия
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу ряда предприятий быстрого питания во Владимирской области из-за многочисленных отравлений шаурмой, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства. В связи с массовыми отправлениями шаурмой во Владимирской области управлением Роспотребнадзора по региону были проведены внеплановые проверки ряда предприятий быстрого обслуживания, в результате которых установлены нарушения санитарных требований, пояснили в ведомстве. "По результатам рассмотрения материалов административных дел об отравлениях, направленных управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в районные суды города Владимира, предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, признаны виновными, вынесено решение о приостановлении деятельности предприятий от 80 до 90 суток", - говорится в сообщении. Как сообщил в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа к врачам с отравлением обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.
https://ria.ru/20230822/prigovor-1891533262.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор остановил работу некоторых кафе во Владимирской области
Во Владимирской области закрыли некоторые кафе после случаев отравления шаурмой